Şehit Uzman Çavuş Kızılay'ın baba ocağında helallik alındı

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MALATYA, (DHA)IRAK'ın kuzeyinde bulunan Başika üs bölgesine düzenlenen roketli saldırıda şehit olan Topçu Uzman Çavuş Hacı Halil Kızılay (27), getirildiği memleketi Malatya'nın Hekimhan ilçedeki baba ocağında helallik alındı.

Dün akşam saatlerinde Irak'ın kuzeyinde bulunan Başika üs bölgesine düzenlenen roketli saldırıda Topçu Uzman Çavuş Hacı Halil Kızılay'ın şehit oldu. Şehit Kızılay için sabah saatlerinde Şırnak'ta düzenlenen törenin ardından memleketi Malatya'nın Hekimhan ilçesi Dursunlu Mahallesindeki baba ocağına getirildi. Burada helallik alınan şehit Kızılay'ın ayyıldızlı tabutu cenaze namazı için Hekimhan ilçe merkezine getirildi. Şehit Hacı Halil Kızılay, ikindi vakti düzenlenen törenin ardından toprağa verilecek.

DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya / Hekimhan DHA

2021-04-15 16:13:44



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