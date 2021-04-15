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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fendoğlu'ndan internet yasası açıklaması

İHA

Fendoğlu'ndan internet yasası açıklaması

Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, Basındaki teknolojik gelişmelerin dikkate alınarak Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu İnternet Yasasının hazırlanmakta olduğunu belirterek, “İnternet Yasası üzerinde çalışmalar yapılıyor, yakın zamanda çıkmasını bekliyorum” dedi.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, MHP İl Başkanı Mesut Samanlı, Genel İdare Kurulu üyeleri Ömer Ekici, Eyüp Gönültaş ve İl Yöneticileriyle birlikte Malatya Gazeteciler Cemiyetine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Malatya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Vahap Güner, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Milletvekilimize ve MHP Yöneticilerine teşekkür ediyoruz. Cemiyetimizin kuruluşundan bu yana hep yanımızda oldular. Son yapılan kongrede 4 Malatyalı siyasetçimizin Genel İdare Kuruluna seçilmesi bizleri mutlu etmiştir. Bu ziyarette basınımızın bir sorununu dile getirmek istiyoruz. Türkiye bu yasayı bekliyor. İnternet Yasası hazırlanıyor, MHP gurubunda da bir çalışma var. Gazete çıkarmak istiyorsanız Savcılığa başvurmaktasınız. Radyo ve Televizyon kurmak istediğinizde RTÜK’e müracaat etmek zorundasınız. Ama internet yayıncılığı için hiçbir şey gerekmiyor. 250 liralık bir ödeme ile internet yayıncılığına başlayabiliyor hatta bu durum suiistimal edilmekle birlikte şantaj ve tehdit boyutlarına kadar gitmektedir. İnternet yasasının çıkması için sizlerin desteği çok önemli. İstihdam oluşturmak içinde bu yasa mutlaka çıkarılmalıdır. Bu konuda sizlerin destek vermesini bekliyoruz” şeklinde konuştu.

“İnternet yasası çıkarılacak”
MHP Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu konuşmasında, “Malatya Gazeteciler Cemiyeti Başkanımız ve Yönetim Kuruluna yeniden seçildikleri için tebrik ediyor başarılar diliyoruz. Yıllardır gazetecilik yapan arkadaşlarımız burada görev yapıyorlar. Her zaman onların yanındayız, Malatya’ya başarıyla hizmet edeceklerine inanıyorum. Evet Meclis guruplarında İnternet yasası ile ilgili çalışmalar yapılıyor. Her konu üzerinde görüşmeler yapılıyor, yakın bir zamanda İnternet Yasası üzerindeki düzenlemeler tamamlanarak meclise sunulacaktır. Böylece internet yayınları da kontrol altına alınarak suiistimaller önlenecek. Türkiye’nin bu yasaya ihtiyacı var, istihdam yaratılması ve İletişim Fakültelerinde yetişen gençlerin iş bulabilmelerini sağlayacak bir internet yasası yakın bir zamanda çıkacak diye umut ediyoruz “ ifadelerini kullandı.

“Malatya için sorumluluk almalıyız”
Fendoğlu, Basın, Sivil Toplum Kuruluşları ve Siyasetçilerin Malatya için her alanda sorumluluk almaları gerektiğini de ifade ederek, “Malatya bu gün Gaziantep, Kayseri’nin gerisinde kalmış ise, Kahramanmaraş’ı bile yakalayamamışsa bunda hepimizin sorumluluğu vardır. Malatya’nın gelişmesi için tüm kurumların, siyasetçilerimizin ve basınımızın sorumluluk almaları önemlidir. Bu anlayışla biz MHP olarak Malatya’nın gelişmesi için her alanda sorumluluk alıyoruz. Malatya’nın her yerinde MHP mutlaka olacaktır. Son yapılan kongremizde Malatyalı 4 arkadaşımız Genel İdare Kuruluna seçildiler. Eski İl Başkanımız Milletvekili adayımız Ömer Ekici ve İlk defa bir Muhtarlar Derneği Başkanımız Eyüp Gönültaş Genel İdare Kuruluna seçildiler. Bu nedenle MHP olarak Malatya’nın her derdinin yanında olacağız, her sorununu çözmek için çalışacağız. Tabi burada tüm Kurum ve kuruluşlarımızda üzerlerine düşen görevleri layıkıyla yapmalıdırlar” diye konuştu.
MHP Malatya İl Başkanı Mesut Samanlı, Genel İdare Kurulu üyeleri Ömer Ekici ve Eyüp Gönültaş da konuşma yapıp, birlik ve beraberliğin öneminden söz ettiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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