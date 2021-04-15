Şehit Uzman Çavuş Kızılay, memleketinde gözyaşları arasında defnedildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Irak’ın kuzeyinde bulunan Başika üs bölgesine gerçekleştirilen roketli saldırı sonucu şehit olan 27 yaşındaki Topçu Uzman Çavuş Hacı Halil Kızılay, memleketi Malatya’nın Hekimhan ilçesinde düzenlenen cenaze töreninin ardından gözyaşları arasında defnedildi.

Hekimhan ilçesinde Sakarya İlkokulu bahçesinde ikindi namazı sonrası düzenlenen cenaze törenine Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, Malatya Valisi Aydın Baruş, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Necmi İnce, Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, Hekimhan Kaymakamı Muhammed Öztaş, Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ, MHP İl Başkanı Mesut Samanlı ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Sağanak yağış altında gerçekleşen cenaze namazında şehidin babası Cuma Kızılay, annesi İnayet Kızılay, eşi Hatice Kızılay güçlükle ayakta durabilirken, şehidin 2 yaşındaki kızı Sedef ise olan bitenden habersizdi.

Şehidin Türk Bayrağı’na sarılı naaşının alana getirilmesinin ardından İl Müftüsü Veysel Işıldar tarafından cenaze namazı kıldırıldı. Yüzlerce vatandaşın da katıldığı törende helalliğin alınmasının ardından sona erdi.

Şehidin cenazesi askeri manga omuzlarında şehit arabasına taşınarak defnedileceği ilçe mezarlığına götürüldü.

14 Nisan Çarşamba günü Irak’ın kuzeyinde bulunan Başika üs bölgesine gerçekleştirilen roketli saldırı sonucu 58’nci Topçu Tugay Komutanlığı’nda görevli 27 yaşındaki Topçu Uzman Çavuş Hacı Halil Kızılay şehit düşmüştü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.