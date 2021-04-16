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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Güder, AFAD Müdürü Türker’i konuk etti

İHA

Başkan Güder, AFAD Müdürü Türker’i konuk etti

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, İçişleri Bakanlığı’nın 2021 yılını Afet Eğitim yılı olarak ilan etmesi ve yapılacak ortak çalışmalar hakkında istişare etmek amacıyla Malatya İl Afet ve Acil Durum Müdürü (AFAD) Mustafa Türker’i makamında konuk etti.
İstanbul İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) Hazırlık Toplantısı'nda konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2021 yılını Afet Eğitim yılı olarak ilan ettiklerini açıklamasının ardından harekete geçen Malatya İl Afet ve Acil Durum Müdürü (AFAD) Mustafa Türker, Battalgazi’de yapılacak olan ortak eğitim çalışmaları hakkında istişare etmek için Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’i makamında ziyaret etti. 2020 yılının afetler, özellikle de deprem açısından üzücü olaylara sahne olduğunu hatırlatan Başkan Güder, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile gerekli çalışmaları yapacaklarının altını çizdi.

“Ortak çalışmalara imza atacağız”
Battalgazi Belediyesi ile birlikte afetlerde bilinçli bir toplum oluşturulması için gerekli tüm çalışmaları yürüteceklerini vurgulayan Malatya İl Afet ve Acil Durum Müdürü Mustafa Türker, “2021 yılının İçişleri Bakanlığımızca Afet Eğitim yılı olarak ilan etmesi nedeniyle Battalgazi Belediye Başkanımızı ziyaret ettik. Kendisine afet ve acil durum çantamızı takdim ettik. Devam ettirdiğimiz eğitimlerimizle afetlerde bilinçli bir toplum oluşturmak için Belediyemiz ile ortak çalışmalara imza atacağız. Başkanımıza misafirperverliğinden dolayı teşekkürlerimi iletiyor, sağlıklı ve afetsiz huzurlu günler diliyorum. İnşallah güzel programlara birlikte imza atacağız” şeklinde konuştu.

“Dikkatli ve tedbirli hareket etmeliyiz”
Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, deprem kuşağında yer alan Türkiye’de çok daha dikkatli, tedbirli hareket edilmesi gerektiğine dikkat çekerek, “İçişleri bakanlığımız tarafından 2021 yılı Afet Eğitim yılı olarak ilan edilmesi hasebiyle kıymetli AFAD Müdürümüz ile bir araya geldik. Malumunuz 2020 yılında Elazığ merkezli bir deprem yaşadık. Battalgazi olarak o süreçte çok etkilendik. Tüm ekipler o zaman seferber oldu. O depremde Battalgazi Belediyesi olarak depremzede ailelerinin yaralarını sarmak adına gece demeden gündüz demeden canla başla çalışmalarımızı sürdürmüştük. Deprem kuşağında yer alan memleketimizde çok daha dikkatli, tedbirli hareket etmeliyiz. Yerel yönetimler olarak bizlerde almamız gereken tüm tedbirleri almalıyız. Bu tedbirler doğrultusunda depreme dayanıksız bölgelerimizi tespit ettik. İlk olarak Şehit Fevzi Mahallemizde yaptığımız çalışmalarla kentsel dönüşüm çalışmalarını başlatmış olduk. Orada oturan vatandaşlarımız yerinde dönüşüm ile olası yaşanacak bir depreme daha hazırlıklı olabilecekler. Battalgazi’mizde kentsel dönüşümü uzun süre boyunca devam ettirmeyi düşünüyoruz. Rabbim kaza bela vermesin ama doğal afetler doğanın bir gerçeği. O yüzden tedbirli olmamız gerek. AFAD ile birlikte vatandaşlarımızı bilinçlendirmek için ortak çalışmalar yapacağız. Depremsiz bir Malatya, depremsiz bir Türkiye ve depremsiz bir Dünya temenni ediyorum” dedi.
Ziyaret sonunda Malatya İl Afet ve Acil Durum Müdürü Mustafa Türker, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e Afet ve acil durum çantası hediye etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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