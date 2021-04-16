Kaçakçılara 3 ayrı operasyon

Malatya’da kaçakçılara yönelik 3 ayrı operasyon düzenlenerek, kaçak sigara malzemeleri ile yiyecekler ve aletler ele geçirilirken, olaylarla ilgili 3 kişi yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılara yönelik 3 ayrı operasyon gerçekleştirildi.
Yapılan 3 ayrı çalışmada, 10 bin 740 adet içi tütün doldurulmuş makaron 6 bin 296 adet değişik markalarda satılması yasak olan kahve, çikolata, içecek ve kapsül, 4 adet Makita Avuç Taşlama aleti, 14 adet gümrük kaçağı şarjlı matkap ele geçirildi.
Şüpheli 3 ayrı şahsa "5607 SKM" suçundan yasal işlem yapıldı.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.