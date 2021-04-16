Tüfenkci’den 3 baraj için müjde

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Malatya’da, Beypınar Barajı için 29 Nisan’da proje ihalesinin yapılması, Yenice Barajı için Cumhurbaşkanlığı Stratejik Daire Başkanlığına ödenek için yazı yazılması, Şilan Barajı için ise proje planlamasına gidilmesi kararı alındı.

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Battalgazi ilçesinden bir grup muhtar, Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük ve Pütürge Dernekleri Başkanı Osman Dursun ile birlikte Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’yi ziyaret ederek, Malatya tarımı için büyük önem taşıyan barajların yapımı için bir toplantı gerçekleştirdi. Tüfenkci konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Malatya tarımı için büyük önem taşıyan 3 barajın yapımına dair önemli bir aşama kat ettiklerini belirtti. Pütürge Belediye Başkanı, Pütürge Dernekler Başkanı ve muhtarlardan oluşan bir ekiple Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile görüştüklerini kaydeden Tüfenkci, “Malatya tarımı için büyük önem taşıyan 3 barajın yapımı noktasında önemli bir aşama kat ettik. Pütürge Belediye Başkanımız, Pütürge Dernekler Başkanımız ve muhtarlarımızdan oluşan bir ekiple Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli ile bir görüşme yaptık. Sayın Bakanımız sağ olsunlar 3 barajımızın Malatya’ya kazandırılmasıyla ilgili gerekli hassasiyeti gösterdiler. Bu anlamda Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bulunan Şilan Barajı için proje planlamasına gidilmesi, Beypınar Barajı için 29 Nisan’da proje ihalesinin yapılması, Yenice Barajı için ise Cumhurbaşkanlığı Stratejik Daire Başkanlığına ödenek için yazı yazılması kararı alındı. Alınan karar Malatya’mıza hayırlı olsun. Hakikaten barajların yapılmasının planlandığı bölgeler tarım için stratejik öneme sahip bölgeler. Bu bakımdan oldukça önemli. Sizin aracılığınızla Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli ve emeği geçenlere bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

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