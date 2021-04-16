Başkan Güder'den Özal ve Fendoğlu'nu anma mesajı

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Türkiye Cumhuriyetinin 8.Cumhurbaşkanı merhum Turgut Özal ve Malatya Belediyesi eski başkanlarından ve milletvekillerinden Hamit Fendoğlu’nun vefatlarının yıldönümü dolayısıyla yazılı bir mesaj yayımladı. Başkan Güder, “Seçkin devlet adamlarından ve siyasetçilerden merhum Turgut Özal’ı ve Hamit Fendoğlu’nu vefatlarının yıl dönümünde rahmet ve minnetle yâd ediyorum” dedi.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Türkiye Cumhuriyeti’nin 8.Cumhurbaşkanı merhum Turgut Özal’ın vefatının 28’inci ve 1978 yılında bombalı bir saldırı sonucu gelini, iki torunu ile birlikte şehit edilen Malatya Belediyesi eski başkanlarından ve milletvekillerinden Hamit Fendoğlu’nın vefatının 43’üncü yıldönümü dolayısıyla bir anma mesajı yayımladı.

Merhum Turgut Özal'ın, demokrasinin gelişmesi, ülkenin refahı ve kalkınmasında önemli rol oynadığını, Türkiye'nin değişim ve dönüşümüne öncülük ettiğini ifade eden Başkan Güder, mesajında, "Engin ileri görüşü ve çözüm odaklı anlayışıyla siyasi hayatımıza değer katan, ülkemizin geleceğine ışık tutan ve askeri vesayetten bunalan milletimize demokratik bir ses, bir nefes, özgürlük mihmandarı, Malatya’nın öz evladı, unutulmayan devlet adamı 8. Cumhurbaşkanımız merhum Turgut Özal’ı vefatının 28. yılında rahmetle ve minnetle anıyoruz. Yönünü millete dönen, modern Türkiye’nin temellerini atan, hoşgörü, barışçıl, sabır timsali, hizmet adamı, gönül insanı olan merhum Özal, gelecek kuşaklara temiz bir siyasi miras bırakmıştır. Aziz milletimizin gönlünde müstesna bir yer edinen Turgut Özal, her zaman değerli hizmetleriyle anılacak, hayırla yad edilecektir. 8. Cumhurbaşkanımız Turgut Özal'a vefatının yıl dönümünde Allah'tan rahmet niyaz ediyor, kendisini saygıyla anıyorum" ifade etti.



Güder’in, Fendoğlu’nu anma mesajı

Malatya eski Belediye Başkanı Hamit Fendoğlu’nu şahadetinin 43. yılında rahmet ve minnetle andıklarını ifade eden Başkan Güder, “Yiğitliğiyle milletimizin gönlünde her zaman önemli yeri olan ve 17 Nisan 1978 yılında evine gönderilen bombalı paketin patlaması sonrasında gelini ve iki torunuyla hayatını kaybeden Hamido lakaplı siyasetçi Hacı Hamit Fendoğlu, dönemin zor ve çetin şartlarına rağmen gece gündüz demeden Memleketi ve Malatya için çalışmış, hiçbir tehdide boyun eğmemiş, kimseden korkmadan doğru bildiği yolda yürüyen cesaretli bir siyasetçi ve devlet adamıydı. Merhum Fendoğlu, ülkemizin huzurunu kaçırmak isteyenlere, demokrasiyi hiçe sayanlara karşı cesur duruşuyla daima minnetle anılacaktır. Bu düşüncelerle, efsane Belediye Başkanı Hamit Fendoğlu’nu ve hayatını kaybeden yakınlarını rahmetle anıyor, ailesine tekrardan taziyelerimi sunuyorum” diye konuştu.

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