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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tüfenkci’den Özal ve Fendoğlu'nu anma mesajı

İHA

Tüfenkci’den Özal ve Fendoğlu'nu anma mesajı

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, vefatlarının seneyi devriyesinde Malatya’nın yetiştirdiği, Türk siyasi tarihine isimlerini altın harflerle yazdıran iki önemli isim 8. Cumhurbaşkanımız Turgut Özal ve Malatya eski Belediye Başkanımız Hamit Fendoğlu için anma mesajı yayımladı.
İki ismin de Malatya ve Türk siyaseti için unutulmaz şahsiyetler olduğunu belirten Tüfenkci, “Malatya’mızın içinden çıkmış milletimizin yetiştirdiği seçkin devlet adamlarından ve siyasetçilerden 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal ve Belediye eski Başkanımız Hamit Fendoğlu'nu vefat yıldönümlerinde rahmet ve minnetle anıyorum. Turgut Özal ve Hamit Fendoğlu önce Malatya, sonra Türkiye’de demokratik sağduyu ve toplumsal mutabakat noktasında öncü olmuşlardır.
Turgut Özal Malatya’mızın sosyokültürel ikliminde yetişmiş bir evladı olarak, Türk siyasi hayatında ilham kaynağı olmuş, her alanda öncülük ettiği köklü değişim ve dönüşümlerle önce milletimizin daha sonra da dünyanın büyük takdirini kazanmıştır. Türk müteşebbislerinin ufkunu açan Merhum 8. Cumhurbaşkanımız Turgut Özal, o dönemde ortaya koyduğu hedeflerle Türk iş dünyasına yeni bir vizyon kazandırmıştır. Devletle millet arasında denge unsuru olan Özal, ekonomik ve siyasal kalkınma hamleleriyle ülkemize büyük bir dinamizm kazandırmış; demokrasi, insan hakları ve özgürlükler alanında gerçekleştirdikleriyle siyasi tarihimizde iz bırakmıştır” dedi.
Tüfenkci, Özal ve Fendoğlu’nun her zaman minnetle anılacaklarını da belirterek,
“8. Cumhurbaşkanımız Turgut Özal, ülkemizin gelişmesinde ve kalkınmasındaki katkılarıyla, değerli hizmetleriyle her zaman saygı ve hayırla yad edilecektir. Türk demokrasi tarihinin en karanlık günlerinden biri olan 17 Nisan 1978 tarihinde gelini ve iki torunu ile birlikte faili meçhul bir suikastle şehit edilen Malatya Belediyesi eski başkanlarından Hamit Fendoğlu, anti demokratik zihniyetin baskıları karşısında cesaret ve kararlılıkla durmuştur. Yaşamış olduğu süre içerisinde şehrine ve ülkesine hizmet eden Hamit Fendoğlu’nun mirası daima minnetle anılacaktır. 8. Cumhurbaşkanımız Turgut Özal’ı ve Malatya eski Milletvekili ve Belediye Başkanı Hamit Fendoğlu’nu vefatlarının yıl dönümü vesilesiyle rahmet ve minnetle anıyor, değerli ailelerine, Malatyalı hemşerilerime ve milletimize başsağlığı diliyorum” ifadelerine yer verdi.

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