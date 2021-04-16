Malatya’da bir mahalleye Covid-19 karantinası

Malatya’da bir mahalle, yeni tip korona virüs (Covid19) pandemisi nedeniyle karantina altına alındı.

Malatya Valiliği tarafından konuyla ilgili olarak yapılan yazılı açıklamada, “Doğanşehir İlçesi Beğre Mahallesinde Covid19 vakaları tespit edilmesi nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kararıyla 16 Nisan 2021 tarihi saat:14.00'dan itibaren ikinci bir karara kadar 10 gün süre ile karantina kararı alınmıştır” denildi.

Jandarma tarafından sözü edilen mahalleye giriş ve çıkışlar zorunlu haller dışında kapatıldı.

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