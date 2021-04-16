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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Gürkan’dan Özal ve Fendoğlu'nu anma mesajı

İHA

Başkan Gürkan’dan Özal ve Fendoğlu'nu anma mesajı

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal ile Malatya Belediyesi eski Başkanlarından ve Malatya eski milletvekili Hamit Fendoğlu’nun ölüm yıldönümü dolayısıyla bir başsağlığı mesajı yayımladı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan Türkiye Cumhuriyetinin 8. Cumhurbaşkanı merhum Turgut Özal’ın 28. ölüm yıldönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Merhum Özal, yakın tarihimizin sıkıntılı ve zorlu bir döneminde en üst seviyede sorumluluklar üstlenmekten çekinmeyen bir dava adamıydı. Ülkemizin önündeki engelleri nasıl aşabileceğimize dair yol gösteren bir kılavuzdu. Gerçekleştirdiği devrimle ülke ve millet olarak kendimize güvenmemizi sağlayan bir öncü şahsiyetti.
Turgut Özal, ülkemize ivme kazandıran icraatları, demokratikleşme ve kalkınma sürecinde iz bırakan hizmetleriyle milletimizin takdirini kazanmıştır. Merhum Özal, ülkemizin gelişmesi ve ilerlemesinde öncü rol oynamış, aziz milletimizin gönlünde müstesna bir yer edinmiştir. Merhum Özal, sadece ülkemizde değil başta Türk Cumhuriyetleri olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde itibar görmüş, saygı duyulmuş bir liderdi. Hemşerimiz merhum Turgut Özal’ı vefatının 28. yıldönümünde saygı rahmet ve şükranla anıyorum” ifadelerine yer verdi.
“Dürüstlüğü ile damga vurmuş bir siyaset adamıydı”
Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya Belediyesi eski Başkanlarından ve Malatya eski milletvekillerinden Hamit Fendoğlu’nun şehadetinin 43. yıldönümü nedeniyle yayımladığı mesajda da, “Ülkemizde siyasi istikrarsızlık ve iç karışıklık için dün olduğu gibi bugünde bazı şer odakları haince ve alçakça terör eylemleri yapmaktadır. Bu kapsamda birçok vatan evladı şehit olmuştur.
Bu kapsamda bundan 43 yıl önce düzenlenen hain bombalı saldırı sonrasında gelini ve iki torunu ile birlikte Malatya eski Belediye Başkanımız Hamit Fendoğlu’da şehit olmuştur.
Hamit Fendoğlu, hayatı boyunca Türk siyasetine mertliği ve dürüstlüğü ile damga vurmuş bir siyaset adamıydı. Malatyalıların kalbinde müstesna bir yere sahip olan Malatya eski Milletvekili ve Belediye Başkanı Hamit Fendoğlu ile hayatını kaybeden gelini ve iki torununu rahmetle anıyorum. Haince yapılan terör saldırılarını dün olduğu gibi bugün bir kez daha kınıyor ve lanetliyoruz” dedi.

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