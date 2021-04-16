Malatya'ya şehit ateşi düştü

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)HAKKARİ'de, görev sırasında ayağı kayıp suya düşen ve boğulma tehlikesiyle kaldırıldığı hastanede 5 gün sonra şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ramazan Günaydın'ın (34) acı haberi, Malatya'daki ailesine ulaştı.
Hakkari'de görev başında ayağı kayıp suya düşen ve boğulma tehlikesiyle kaldırıldığı hastanede 5 gün sonra şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ramazan Günaydın'ın şehadet haberi, merkez ilçe Yeşilyurt'a bağlı Şeyhbayram Mahallesi'nde oturan babası ile annesine askeri yetkililer tarafından verildi. Acı haberi alınca sinir krizi ve baygınlık geçiren şehit yakınlarına, hazır bekletilen sağlık görevlileri müdahale etti. Şehidin evine Türk bayrakları asıldı. Evli olan ve 2 çocuğu bulunan Piyade Uzman Çavuş Ramazan Günaydın'ın cenazesinin yarın öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Adana'nın Yüreğir ilçesinde defnedileceği öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN
2021-04-16 19:55:20
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