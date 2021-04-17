112 acil sağlık çalışanlarına tıbbi cihaz eğitimi

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Malatya’da 112 acil sağlık çalışanlarına tıbbi cihaz eğitimleri verildi.

Malatya İl Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonlarında görev yapan personellere 5 gün süreyle sağlıkta kalite standartları kapsamında hizmet sunumunun kalitesini arttırmak amacıyla eğitim gerçekleştirildi.

İl Ambulans Servisi Başhekimliği eğitim birimi tarafından organize edilen hizmet içi eğitim ve tıbbi cihaz eğitimleri dönüşümlü olarak gerçekleştirildi.

İl Ambulans Servisi Başhekimliği eğitim birimi görevlileri tarafından 112 acil sağlık çalışanlarının kullandıkları cihazların kullanımı, sağlık meslek lisesi mezunu Acil Tıp Teksnisyenleri (ATT) ile liseden sonra iki yıllık sağlık meslek yüksek okulu ön lisans mezunu olan paramediklere gösterilip, sorular cevaplandırıldı.

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