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Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 - Aytemiz Alanyaspor: 0 (İlk yarı)

İHA

Süper Lig'in 35. haftasında Yeni Malatyaspor, Aytemiz Alanyaspor'u konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz beraberlik ile tamamlandı.

Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 - Aytemiz Alanyaspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 35. haftasında Yeni Malatyaspor, Aytemiz Alanyaspor’u konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz beraberlik ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (ilk yarı)
5. dakikada sol kanattan ceza sahasına yapılan ortada topa yükselen Berkan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlakaz farkla auta çıktı.
10. dakikada Kerim Hafez’in sol kanattan kale içerisine ortasında Umut topa dokunamadı
14. dakikada konuk ekip atağında ceza sahası içerisinde kaleci Ertaç ile karşı karşıya kalan Davidson’un vuruşunda top kaleciye çarparak kornere çıktı.
27. dakikada Alanyaspor’da ceza sahasında topla buluşan Berkan'ın şutunu kaleci Ertaç kurtardı.
38. dakikada Alanyaspor'un gelişen atağında Damian'ın şutunda kaleci Ertaç topa tek hamlede sahip oldu.

Stat: Yeni Malatya
Hakemler: Atilla Karaoğlan xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Mehmet Kısal xx
Yeni Malatyaspor: Ertaç xx, Chebake xx, Wallace xx, Hadebe xx, Hafez xx, Zeki xx, Ahmed xx, Fofana xx, Acquah xx, Adem xx, Umut xx
Yedekler: Abdulsamed, Bülent, Ndizeye, Nshimirimana, Malle, Erkan, Olcay, Kubilay, Doğukan, Jetmir
Teknik Direktör: İrfan Buz
Alanyaspor: Marafona xx, Juanfran xx, Caulker xx, Tzavellas xx, Moubandje xx, Berkan xx, Damian xx, Siopis xx, Efkan xx, Davidson xx, Babacar xx
Yedekler: Serkan, Fatih, Alpay, Ahmet, Umut, Salih, Ceyhun, Tayfur, Mustafa, Adam Bareiro
Teknik Direktör: Çağdaş Atan
Sarı Kartlar: Acquah, Hadebe (Y. Malatyaspor)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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