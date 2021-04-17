Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 0 (Maç sonucu)

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 0 (Maç sonucu)

İHA

Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 35. haftasında Yeni Malatyaspor, Aytemiz Alanyaspor’u konuk etti. Müsabaka ev sahibi takımın 10 üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
52. dakikada Alanyaspor’un gelişen atağında ceza sahası içinde topla buluşan Babacar’ın kaleye çektiği şutu kaleci Ertaç Özbir son anda kurtararak mutlak gole izin vermedi.
64. dakikada sol kanattan Karim Hafez’in ceza sahası içerisine yaptığı ortaya yükselen Hadebe’nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin solundan ağlarla buluştu. 10
90. dakikada sağ kanattan serbest vuruş kullanan Salih’in şutunda kaleci topu son anda uzaklaştırdı.

Stat: Yeni Malatya
Hakemler: Atilla Karaoğlan xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Mehmet Kısal xx
Yeni Malatyaspor: Ertaç xx, Chebake xx, Wallace xxx, Hadebe xxx, Hafez xxx, Zeki xxx (Bülent dk. 90 ?), Ahmed xxx, Fofana xxx (Ndizeye dk. 89 ?), Acquah xx (Kubilay dk. 46 xx), Adem xxx (Malle dk. 90 ?), Umut xxx
Yedekler: Abdulsamed, Nshimirimana, Erkan, Olcay, Doğukan, Jetmir
Teknik Direktör: İrfan Buz
Alanyaspor: Marafona x, Juanfran x, Caulker xx, Tzavellas xx, Moubandje x, Berkan x (Mustafa dk. 69 x), Damian x (Bareiro dk. 76 x), Siopis xx, Efkan x (Salih dk. 69 x), Davidson x, Babacar xx (Tayfur dk. 87 ?)
Yedekler: Serkan, Fatih, Alpay, Ahmet, Umut, Ceyhun
Teknik Direktör: Çağdaş Atan
Gol: Hadebe (dk. 64) (Y. Malatyaspor)
Sarı Kartlar: Acquah, Hadebe, Fofona, Zeki (Y. Malatyaspor)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Helenex Yeni Malatyaspor - Aytemiz Alanyaspor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Helenex Yeni Malatyaspor - Aytemiz Alanyaspor ...
Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 - Aytemiz Alanyaspor: 0 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 - Aytemiz Alanyaspor: ...
Fendoğlu ve Gürkan sanayi esnaflarının sorunlarını dinledi
YEREL HABERLER Fendoğlu ve Gürkan sanayi esnaflarının sorunlarını ...
112 acil sağlık çalışanlarına tıbbi cihaz eğitimi
YEREL HABERLER 112 acil sağlık çalışanlarına tıbbi cihaz eğitimi
Ramazan’da ihtiyaç sahiplerine sıcak aş
YEREL HABERLER Ramazan’da ihtiyaç sahiplerine sıcak aş
Malatya’da hafta sonu sokaklar boş kaldı
YEREL HABERLER Malatya’da hafta sonu sokaklar boş kaldı
Battalgazi'de Anneler Günü’ne özel videolu yarışma
YEREL HABERLER Battalgazi'de Anneler Günü’ne özel videolu yarışma
Malatya'da silahlı saldırı: 1 yaralı Otomobille gelip ateş açıp kaçtılar
YEREL HABERLER Malatya'da silahlı saldırı: 1 yaralı Otomobille gelip ...
AK Partili milletvekillerinden Yeşilyurt Belediyesi ile ilgili açıklama
YEREL HABERLER AK Partili milletvekillerinden Yeşilyurt Belediyesi ...
Malatya'ya şehit ateşi düştü
YEREL HABERLER Malatya'ya şehit ateşi düştü
Malatya’ya şehit ateşi düştü Ramazan ayında doğdu, Ramazan ayında şehit oldu
YEREL HABERLER Malatya’ya şehit ateşi düştü Ramazan ayında doğdu, ...
Malatya Belediyeler Birliği toplandı
YEREL HABERLER Malatya Belediyeler Birliği toplandı
Anayurt Bulvarı’nın 2.etap çalışmaları tamamlandı Özsan sanayi sitesi alternatif yola kavuştu
YEREL HABERLER Anayurt Bulvarı’nın 2.etap çalışmaları ...
Malatya’da 2 görevden alma
YEREL HABERLER Malatya’da 2 görevden alma
Başkan Özcan’dan Özal ve Fendoğlu'nu anma mesajı
YEREL HABERLER Başkan Özcan’dan Özal ve Fendoğlu'nu anma mesajı
Başkan Gürkan’dan Özal ve Fendoğlu'nu anma mesajı
YEREL HABERLER Başkan Gürkan’dan Özal ve Fendoğlu'nu anma mesajı
Özal Ailesi MTÜ’nün konuğu oldu Merhum Cumhurbaşkanı Özal MTÜ’de anılıyor
YEREL HABERLER Özal Ailesi MTÜ’nün konuğu oldu Merhum Cumhurbaşkanı ...
Malatya’da bir mahalleye Covid-19 karantinası
YEREL HABERLER Malatya’da bir mahalleye Covid-19 karantinası
Malatya'nın gözde projelerinde çalışmalar sürüyor Çınar: “Beylerderesi, Malatya’nın gözdesi Yeşilyurt’un incisi olacak”
YEREL HABERLER Malatya'nın gözde projelerinde çalışmalar ...
Tüfenkci’den Özal ve Fendoğlu'nu anma mesajı
YEREL HABERLER Tüfenkci’den Özal ve Fendoğlu'nu anma mesajı
Malatya'da 1 mahalle karantinaya alındı
YEREL HABERLER Malatya'da 1 mahalle karantinaya alındı
Başkan Güder'den Özal ve Fendoğlu'nu anma mesajı
YEREL HABERLER Başkan Güder'den Özal ve Fendoğlu'nu anma mesajı
Tüfenkci’den 3 baraj için müjde
YEREL HABERLER Tüfenkci’den 3 baraj için müjde
Kaçakçılara 3 ayrı operasyon
YEREL HABERLER Kaçakçılara 3 ayrı operasyon