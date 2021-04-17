Helenex Yeni Malatyaspor - Aytemiz Alanyaspor maçının ardından



Taha AYHAN / MALATYA,(DHA)Süper Lig'in 35'inci haftasında Yeni Malatyaspor, sahasında Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü İrfan Buz ve Aytemiz Alanyaspor Teknik Sorumlusu Semih Tokatlı, basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Maçın 1'inci dakikasından, 90'ıncı dakikasına kadar gol arayan, sonucu lehine çevirmek isteyen bir Alanyaspor olduğunu kaydeden Aytemiz Alanyaspor Teknik Sorumlusu Semih Tokatlı, "Maalesef rakibimizin ligdeki pozisyonuna rağmen kalemize gol atılmadan, şut atılmadan gelen bir yan toptan maalesef gol yedik. Uzun zamandan beri galibiyet yolundaki kalite problemini aşamadık. Öyle olunca da sonuca yansıyor. Sonuçta da mağlup olduk, üzüntülüyüz. Çalışmalarımıza devam edeceğiz" diye konuştu.

İRFAN BUZ: 3 PUANI ÖZELLİKLE BUGÜN HAK ETTİĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUM

Çok önemli bir müsabakaya çıktıklarını belirten Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, "Baktığımız zaman rakip olarak Alanyaspor geldi. Lig içerisinde geçekten gücünü göstermiş, önemli bir rakibimiz vardı. Bunlar da ilk 5 için mücadele ediyor. Bizim açımızdan çok çok önemli bir müsabakaydı. Rakiplerimize baktığımızda aşağısı tabi cadı kazanı. Burada çok önemli bir 3 puan aldığımızı düşünüyoruz. Baktığınız zaman bizim takımıza özellikle başladığımızdan beri içeride oynadığımız Gazişehir, arkasından Başakşehir, arkasından Fenerbahçe, arkasından Kasımpaşa sonra Alanya müsabakaları gerçekten önemli rakiplere karşı oynadığımızı düşünüyoruz ve burada takımın gelişmesiyle birlikte, taktiksel anlamda da doğruları yaparak, pozisyon vermeden kompakt oynayarak, doğruların üzerine giderek ve inanılmaz bir mücadele örneğini göstererek burada 3 puanı özellikle bugün hak ettiğimizi düşünüyorum, kesinlikle hak ettiğimizi. Baktığınız zaman rakip çok iyi oyunculardan kurulu. Özellikle öndeki hat çok önemli. Doğru dürüst pozisyon vermeden 90 dakikayı bitirmek, 95 dakikayı bitirdik. Sonlara doğru bir pozisyon oldu orada. Bakmamız gerekiyor bence karnından döndü sonra bir korner pozisyonu oldu. İkisi de öyle değildi bizim gördüğümüz kadarıyla. Biraz orada sıkıntıya girmiş olabiliriz. Başta takım kaptanı Adem'in ve bütün aktörleri oyuncularımın hepsini kutluyorum, tebrik ediyorum. Gerçekten inanç vardı, her şey vardı. Takımımızı tebrik ediyorum. Bugün seviniyoruz, bizim için önemli ama yarından itibaren tamamen önümüzdeki Erzurumspor müsabakasına hazırlanacağız" ifadelerini kullandı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Semih Tokatlı'nın açıklamaları

İrfan Buz'un açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2021-04-17 18:56:51



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