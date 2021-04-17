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Traktörden düşen 7 yaşındaki Mahmut Emin, hayatını kaybetti

DHA

Traktörden düşen 7 yaşındaki Mahmut Emin, hayatını kaybetti


MALATYA, (DHA)MALATYA'nın Darende ilçesinde, babasının kullandığı traktörden düşen Mahmut Emin P. (7), hayatını kaybetti.
Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Aşağıulupınar Mahallesi´nde meydana geldi. Babasının kullandığı traktör ile birlikte kayısı bahçesinden eve dönen Mahmut Emin P. dengesini kaybederek traktörden düştü. Traktörün altında kalarak ağır yaralanan Mahmut Emin için çevredekiler, sağlık ekiplerine haber verdi. Mahmut Emin, sağlık ekiplerince Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesinin ardından hava ambulansı ile Turgut Özal Tıp Merkezi'ne sevk edilen Mahmut Emin P., doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Mahmut Emin'in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna konulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN
2021-04-17 19:40:45

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