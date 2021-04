Türk Kızılayı Yeşilyurt Şubesi ihtiyaç sahiplerini unutmadı

Malatya'da Türk Kızılayı Yeşilyurt Şubesi tarafından ihtiyaç sahiplerine gıda ve temizlik malzemelerinin dağıtımı yapıldı.

Türk Kızılayı Yeşilyurt Şubesi, her yıl geleneksel olarak düzenlediği yardım gıda paketi, konserve kavurma ve hijyen malzemelerini dağıtmaya devam ediyor. Bu kapsamda şube gönülleri Yeşilyurt İlçesi Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi’nde yaşayan ihtiyaç sahiplerine ve evinden çıkamayan yaşlılara, gıda yardımı kolilerini ve hijyen paketlerini ulaştırdı.

Yeni tip korona virüs (Covid19) salgını süreci ve Ramazan ayı boyunca Kızılay’ın ihtiyaç sahiplerinin yanında olduğunu ifade eden Yeşilyurt Kızılay Şube Başkanı Dr. Dilek Korkmaz, “Covid 19 pandemisinin tüm dünyayı esir aldığı, sadece sağlık alanında değil aynı zamanda sosyal ekonomik anlamda da büyük hasarlar verdiği bir atmosferde Ramazan ayını idrak ediyoruz. Özellikle ihtiyacın yoksulluğun daha da artmış olduğu bu süreçte yardımlaşmanın kardeşliğin ve dayanışmanın bu süreci hafifleteceğini edeceğine inanıyoruz. Kızılay'ın Yeşilyurt şube olarak ilçemizde, mahallelerimizde, özellikle sokağa çıkmak istemesinin olduğu günlerde ziyaret ederek, geleneksel gıda paketlerimizi bereketli bir yıl süren kurban kavurmalarımızı, kıyafetlerimizi dağıtarak, bir şekilde halkımızın hatırımı sorma ya onların ihtiyaçlarını gidermeye sıkıntılarını ve mutluluklarını paylaşmaya çalışıyoruz. Bugün burada bizimle birlikte olan yeni köprü olan gönüllülerimize, ihtiyaç sahibinin sofrasına misafir olan bağışçılarımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.

Hoca Ahmet Yesevi Muhtarı Orhan Ünalır ise, yardımlardan dolayı teşekkür ederek,” Yeşilyurt Kızılay’ı, her sene geleneksel haline getirdiği yardımları bu yıl da yapıyor. İhtiyaç sahiplerine her yıl yardım ediliyor. Bundan dolayı mahallem adına Dilek başkanımıza Yeşilyurt Kızılay ekibine çok teşekkür ediyorum “ diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.