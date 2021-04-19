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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Malatya, ‘kayısı’ lokomotifine yeni vagonlar ekliyor

İHA

Malatya, ‘kayısı’ lokomotifine yeni vagonlar ekliyor

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, 250 milyon doları aşkın ihracat geliri elde ettikleri kayısı ticaretine gastronomi, tarih turizmi ve sanayi ürünlerinde çeşitlenmeyi sağlayacak atılımları eklediklerini söyledi.
Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD), ‘Türkiye Ekonomiyi Konuşuyor’ online etkinliğini 8’inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın vefat yıldönümü gününde Malatya’yla sürdürdü. Türkiye ekonomisine önemli katkı sağlayan Özal’ın anılarak başlandığı programda MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, kent ekonomisindeki gelişmelerle ilgili bilgi verdi. EGD Başkanı Celal Toprak ve EGD Temsilciler Koordinatörü Şener Meral’in moderatörlüğündeki programa, Malatyalı ekonomi gazetecileri Vahap Munyar, Günseli Özen, Mehmet Uluğtürkan gibi isimler de ilgi gösterdi.

“Gastronomi turizminde potansiyelimiz var”
MTSO Başkanı Sadıkoğlu, zor bir süreç olan Malatya kayısısına Avrupa Birliği Coğrafi İşaret Tescili işlemini geride bıraktıklarını belirterek, “Şehrimizin lokomotif ürünü kayısıdan daha fazla gelir elde etmemizi sağlayan bu girişimin yanı sıra kayısıyı endüstri ürünü haline getirecek katma değer yükseltme çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Yanı sıra güçlü bir potansiyele sahip olduğumuz gastronomi turizmini geliştirme çabamız çerçevesinde ‘Malatya Kâğıt Kebabı’ ve ‘Malatya Peyniri’ne coğrafi işaret başvurumuzu yaptık. Hâlihazırda sahip olduğumuz 9 coğrafi işarete sahip ürünlerimizle şehrimizin gastronomi turizminden daha fazla yararlanması için çalışıyoruz. Bunun yanı sıra Aslantepe ve Nemrut başta olmak üzere köklü tarihi değerlerimizi iç turizmden daha fazla yararlanır hale getirmek için çalışıyoruz” dedi.

“250 yatırımcının talebi var”
Malatya’nın toprağı, suyu ve iklimiyle sadece dünyanın en iyi kayısısını değil kiraz, elma, üzüm gibi birçok üründe eşsiz tatlara sahip olduğunu belirten Sadıkoğlu, “Tarımdaki avantajımızı var olan sanayi kültürümüzle buluşturarak daha fazla ihracat yapan, Türkiye ekonomisine daha fazla katkı sağlayan bir şehir olmak için onlarca proje yürütüyoruz” diye konuştu. Malatya’nın yatırım için cazip şehirlerarasında yer almaya devam ettiğini, şu an 250 yatırımcının yatırım talebi bulunduğunu anlatan Sadıkoğlu, “OSB’mizde yeni tahsislerle ilgili bürokratik ve altyapısal sorunlar yaşıyoruz. Bunları çözmek için ekonomi yönetimiyle sürekli irtibat halindeyiz. OSB’mizde 250 milyon liraya mal olacak arıtma tesisi yapımı sürüyor. Bu tamamlandığında özellikle tekstil yatırımlarını artıran bir şehir olacağız. Diğer taraftan sanayimizde nitelikli eleman sıkıntısı sorununu çözme çerçevesinde önemli adımlar attık. TOBB, 1’inci OSB’mize 33 milyonluk yatırımla bir meslek lisesi kazandırıyor. Yatılı olarak hizmete girecek bu okul ve temelini atacağımız model fabrika ile işgücünde yaşadığımız sorunu önemli ölçüde çözmüş olacağız” dedi.

“Teşvik süremiz daha da uzatılmalı”
Malatya OSB’de yatırımların 6’ncı bölge teşviklerinden yararlandığını, ancak geçtiğimiz yıl Malatya’nın 4’üncü bölge teşvik kapsamına alındığını hatırlatan Sadıkoğlu, “Yaptığımız başvuruyla bir yıl daha 6’ıncı bölge teşviklerinden yararlanma sürecimizi uzattık. Bu konuda tüm yetkililere ve Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Tam yatırım aldığımız, sanayileşmede atılımlar yaptığımız bir dönemde Malatya’yı 6’ncı bölge teşviklerinden mahrum etmeyi doğru bulmuyoruz. Bu teşvikten yararlandığı için yatırım talebinde bulunan arsa tahsis ettiğimiz yatırımcıları kaybetmek sadece bizim değil, ülkemiz ekonomisinin kaybı olur. Malatya’nın bir süre daha teşviklerden yararlanması gerektiğine inanıyoruz. Bu çerçevede girişimlerimizi sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.

“Sanayi sitelerine ihtiyacımız var”
Malatya ekonomisini geliştirecek en önemli atılımlar arasında sanayi siteleri talebi olduğunu belirten Sadıkoğlu, “Doğu ile Batı’nın, Güney ile Kuzey’in kesişme noktasındaki Malatya, çevre illerin ihtiyacını karşılayacak gıda toptancılar sitesi, mobilya ve ayakkabı üretiminde
organize yapılara ihtiyaç duyuyor. Uzun bir süredir hem merkezi hem yerel yönetime bu talebimizi yineliyoruz” diye konuştu.

Dışarıdaki Malatyalılara çağrı
Üniversitesanayi işbirliğinde diğer şehirlerde olduğu gibi arzu edilen bir birlikteliği henüz sağlayamadıklarını anlatan Sadıkoğlu, “İnönü Üniversitesi gibi güçlü bir eğitim kurumuna sahibiz. Akademisyenlerin sanayi kuruluşlarımızda görev almaları çerçevesinde protokoller imzaladık. Teknoparkımızı daha etkin çalıştırabilme çerçevesinde kendi enerjisini sağlama ve fazlasını satarak gelir elde edecek güneş tarlası projemizi hayata geçirmek üzereyiz. Malatya dışında iş dünyası temsilcilerinden sanatçılara, yazarlarımızdan akademisyenlerimize kadar önemli bir değerimiz var. 1980 öncesi çatışmalardan darbe yiyen, göç veren bir şehiriz. Gerek yurtdışındaki gerekse yurtiçindeki hemşerilerimizin ilgisini Malatya’ya çekecek adımlarla şehrimizi büyüterek hak ettiği yere taşıyacağız” ifadeleri ile konuşmasını tamamladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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