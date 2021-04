Orduzu gençlik merkezinde inşaat çalışmaları yeniden başladı Başkan Güder: “Milyonluk yatırımları ilçemizle buluşturmaya devam ediyoruz”

Gençlik yatırımları kapsamında 25 milyonluk yatırımı Battalgazi’ye kazandıran ve gençleri her daim baş tacı yapan Malatya’nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, eski Orduzu Belediyesi’nin yerinde yapımı devam eden Gençlik Merkezi inşaatında incelemelerde bulundu.

Gençlik yatırımları kapsamında Battalgazi’ye kazandırdığı yatırımlarla her kesimden büyük takdir toplayan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Acun ve Belediye Meclis Üyeleri ile birlikte eski Orduzu Belediyesi’nin yerinde sezonun açılmasıyla inşaat çalışmaları yeniden başlayan Orduzu Gençlik Merkezi’nde incelemelerde bulunarak, çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

‘Gençliğine sahip çıkan geleceğine sahip çıkar’ sloganıyla çıktığı yolda 25 milyonluk dev yatırımı Battalgazi’yle buluşturmanın haklı gururunu yaşayan Başkan Güder, 2 katlı yapılacak olan içerisinde ise derslikleri, atölyeleri, robotik kodlama eğitimlerinin verileceği ve tüm yaş kategorisindeki gençlerin faydalanabileceği Gençlik Merkezi’nin, Orduzu bölgesine değer katacak bir yatırım olduğunu belirtti.



“Gençlerimizin emrine her daim amadeyiz”

İnşaat çalışmalarının sezonun açılmasıyla yeniden başlandığının altını çizen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Malatya'mızın ve Battalgazi'mizin en gözde yerlerimizden bir tanesi Orduzu bölgemizdeyiz. Eski Orduzu Belediye binamızın yerine yapımına başladığımız Orduzu Gençlik Merkezi’mizi inceliyoruz. Battalgazi Belediyesi olarak gençlik yatırımlarımız kapsamında milyonluk yatırımları ilçemiz ile buluşturmaya devam ediyoruz. Gençlik merkezlerimizden yüzme havuzlarına, basketbol ve voleybol sahalarından birçok halı sahayı ilçedeki gençlerimiz ile buluşturuyoruz. Seçim öncesi 'Bu alanı çok güzel bir gençlik merkezine çevireceğiz' demiştik ve sözümüzü tuttuk. 2 adet gençlik merkezimizin birini tamamlayarak hizmete sunduk, diğerinin ise inşaat çalışmaları sürüyor. Kış ayı gelmesiyle ara verilen çalışmalarımıza, bahar ayı ile birlikte yeniden başladık. Şuan 2.katımızın kirişi atılıyor. Hanımın çiftliği gençlik merkezimizi nasıl gençlerimizin istifadesine sunduysak, inşallah gençlik merkezimizi de kısa sürede gençlerimizin hizmetine sunacağız. Gençlerimiz bizim için önemli. Gençlerimizin emrine her daim amadeyiz. Gençliğe yapılan hiçbir yatırım boşa giden bir yatırım değildir. Gençlerimize verdiğimiz sözleri yerine getirmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Battalgazi’mizde Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde bir eser siyaseti felsefesiyle çalışıyoruz. Battalgazi’mizi insanların tercih ettiği bir ilçe haline getirmek için Battalgazi Belediyesi olarak çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Orduzu'yu layık olduğu yere taşıma noktasında da tüm gayretlerimizi ortaya koyuyoruz. Bölgeye ciddi bir katkı sunacağına canı yürekten inanıyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.