Orduzu gençlik merkezinde inşaat çalışmaları yeniden başladı Başkan Güder: “Milyonluk yatırımları ilçemizle buluşturmaya devam ediyoruz”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Orduzu gençlik merkezinde inşaat çalışmaları yeniden başladı Başkan Güder: “Milyonluk yatırımları ilçemizle buluşturmaya devam ediyoruz”

İHA

Orduzu gençlik merkezinde inşaat çalışmaları yeniden başladı Başkan Güder: “Milyonluk yatırımları ilçemizle buluşturmaya devam ediyoruz”

Gençlik yatırımları kapsamında 25 milyonluk yatırımı Battalgazi’ye kazandıran ve gençleri her daim baş tacı yapan Malatya’nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, eski Orduzu Belediyesi’nin yerinde yapımı devam eden Gençlik Merkezi inşaatında incelemelerde bulundu.
Gençlik yatırımları kapsamında Battalgazi’ye kazandırdığı yatırımlarla her kesimden büyük takdir toplayan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Acun ve Belediye Meclis Üyeleri ile birlikte eski Orduzu Belediyesi’nin yerinde sezonun açılmasıyla inşaat çalışmaları yeniden başlayan Orduzu Gençlik Merkezi’nde incelemelerde bulunarak, çalışmalar hakkında bilgiler aldı.
‘Gençliğine sahip çıkan geleceğine sahip çıkar’ sloganıyla çıktığı yolda 25 milyonluk dev yatırımı Battalgazi’yle buluşturmanın haklı gururunu yaşayan Başkan Güder, 2 katlı yapılacak olan içerisinde ise derslikleri, atölyeleri, robotik kodlama eğitimlerinin verileceği ve tüm yaş kategorisindeki gençlerin faydalanabileceği Gençlik Merkezi’nin, Orduzu bölgesine değer katacak bir yatırım olduğunu belirtti.

“Gençlerimizin emrine her daim amadeyiz”
İnşaat çalışmalarının sezonun açılmasıyla yeniden başlandığının altını çizen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Malatya'mızın ve Battalgazi'mizin en gözde yerlerimizden bir tanesi Orduzu bölgemizdeyiz. Eski Orduzu Belediye binamızın yerine yapımına başladığımız Orduzu Gençlik Merkezi’mizi inceliyoruz. Battalgazi Belediyesi olarak gençlik yatırımlarımız kapsamında milyonluk yatırımları ilçemiz ile buluşturmaya devam ediyoruz. Gençlik merkezlerimizden yüzme havuzlarına, basketbol ve voleybol sahalarından birçok halı sahayı ilçedeki gençlerimiz ile buluşturuyoruz. Seçim öncesi 'Bu alanı çok güzel bir gençlik merkezine çevireceğiz' demiştik ve sözümüzü tuttuk. 2 adet gençlik merkezimizin birini tamamlayarak hizmete sunduk, diğerinin ise inşaat çalışmaları sürüyor. Kış ayı gelmesiyle ara verilen çalışmalarımıza, bahar ayı ile birlikte yeniden başladık. Şuan 2.katımızın kirişi atılıyor. Hanımın çiftliği gençlik merkezimizi nasıl gençlerimizin istifadesine sunduysak, inşallah gençlik merkezimizi de kısa sürede gençlerimizin hizmetine sunacağız. Gençlerimiz bizim için önemli. Gençlerimizin emrine her daim amadeyiz. Gençliğe yapılan hiçbir yatırım boşa giden bir yatırım değildir. Gençlerimize verdiğimiz sözleri yerine getirmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Battalgazi’mizde Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde bir eser siyaseti felsefesiyle çalışıyoruz. Battalgazi’mizi insanların tercih ettiği bir ilçe haline getirmek için Battalgazi Belediyesi olarak çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Orduzu'yu layık olduğu yere taşıma noktasında da tüm gayretlerimizi ortaya koyuyoruz. Bölgeye ciddi bir katkı sunacağına canı yürekten inanıyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Artan korona vakaları tedirgin ediyor
YEREL HABERLER Artan korona vakaları tedirgin ediyor
Malatya, ‘kayısı’ lokomotifine yeni vagonlar ekliyor
YEREL HABERLER Malatya, ‘kayısı’ lokomotifine yeni vagonlar ekliyor
Mersedes Kadir anınsa fotoğraf sergisi açıldı
YEREL HABERLER Mersedes Kadir anınsa fotoğraf sergisi açıldı
Yeşil Topsöğüt Konutları hızla yükseliyor Çınar: “Hemşerilerimize verdiğimiz sözleri teker teker gerçeğe dönüştürüyoruz”
YEREL HABERLER Yeşil Topsöğüt Konutları hızla yükseliyor Çınar: ...
Jandarmadan pitbull operasyonu
YEREL HABERLER Jandarmadan pitbull operasyonu
Malatya’da her gün 3 bin kişiye sıcak iftarlık
YEREL HABERLER Malatya’da her gün 3 bin kişiye sıcak iftarlık
Genç savcı koronaya yenik düştü
YEREL HABERLER Genç savcı koronaya yenik düştü
Milletvekili Tüfenkci, çiftçiyi rahatlatacak yasayla ilgili konuştu AK Partili Tüfenkci : “Salgın sürecinde çiftçileri rahatlatacak bir gelişme”
YEREL HABERLER Milletvekili Tüfenkci, çiftçiyi rahatlatacak yasayla ...
Bulutlu’daki deprem evlerinin geçici kabulü yapıldı Battalgazi Belediye Başkanı Güder: “Bulutlu’daki evlerin teslimi için gün sayıyoruz”
YEREL HABERLER Bulutlu’daki deprem evlerinin geçici kabulü ...
Çınar, Tepeköy fidanlık alanında ki çalışmaları inceledi Çınar, “İlçemiz, mevsimlik çiçeklerle daha güzel, daha renkli olacak”
YEREL HABERLER Çınar, Tepeköy fidanlık alanında ki çalışmaları ...
Gürkan'dan trafikte yoğunluk açıklaması
YEREL HABERLER Gürkan'dan trafikte yoğunluk açıklaması
Çiftlik caddesi yeşillendirildi
YEREL HABERLER Çiftlik caddesi yeşillendirildi
Gürkan: “Malatya çevreye duyarlı çalışmalarıyla örnek bir il”
YEREL HABERLER Gürkan: “Malatya çevreye duyarlı çalışmalarıyla örnek ...
Türk Kızılayı Yeşilyurt Şubesi ihtiyaç sahiplerini unutmadı
YEREL HABERLER Türk Kızılayı Yeşilyurt Şubesi ihtiyaç sahiplerini ...
İnönü Üniversitesi’nin AB projesinden pay alma çabası
YEREL HABERLER İnönü Üniversitesi’nin AB projesinden pay alma çabası
Traktörden düşen 7 yaşındaki Mahmut Emin, hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Traktörden düşen 7 yaşındaki Mahmut Emin, hayatını ...
Traktörden düşen 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Traktörden düşen 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
İrfan Buz: "3 puanı hak ettiğimizi düşünüyorum"
YEREL HABERLER İrfan Buz: "3 puanı hak ettiğimizi düşünüyorum"
Helenex Yeni Malatyaspor - Aytemiz Alanyaspor maçının ardından
YEREL HABERLER Helenex Yeni Malatyaspor - Aytemiz Alanyaspor maçının ...
Semih Tokatlı: "Gol yolundaki kalite problemini aşamadık"
YEREL HABERLER Semih Tokatlı: "Gol yolundaki kalite problemini ...
Helenex Yeni Malatyaspor - Aytemiz Alanyaspor (EK FOTOĞRAF)
YEREL HABERLER Helenex Yeni Malatyaspor - Aytemiz Alanyaspor (EK ...
Helenex Yeni Malatyaspor - Aytemiz Alanyaspor: 1-0
YEREL HABERLER Helenex Yeni Malatyaspor - Aytemiz Alanyaspor: 1-0
Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 0 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 1 - Aytemiz Alanyaspor: ...
Helenex Yeni Malatyaspor - Aytemiz Alanyaspor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Helenex Yeni Malatyaspor - Aytemiz Alanyaspor ...