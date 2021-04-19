Yeşilyurt'ta korona tedbirleri artırıldı Çınar: “Korona virüs ile mücadelede imkanlarımızı seferber ettik”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yeşilyurt'ta korona tedbirleri artırıldı Çınar: “Korona virüs ile mücadelede imkanlarımızı seferber ettik”

İHA

Şeyhbayram Mahallesi'nde gerçekleşen hijyen ve temizlik çalışmalarını inceleyen Malatya'nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Salgınının daha fazla alana yayılmaması ve bertaraf edilmesi adına bütün imkanlarımızı seferber ettik. Hijyen kurallarına biraz daha fazla dikkat etmeliyiz" diye konuştu.

Yeşilyurt'ta korona tedbirleri artırıldı Çınar: “Korona virüs ile mücadelede imkanlarımızı seferber ettik”

Şeyhbayram Mahallesi’nde gerçekleşen hijyen ve temizlik çalışmalarını inceleyen Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Salgınının daha fazla alana yayılmaması ve bertaraf edilmesi adına bütün imkanlarımızı seferber ettik. Hijyen kurallarına biraz daha fazla dikkat etmeliyiz" diye konuştu.
Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, beraberinde Yeşilyurt Belediye Meclis Üyelerinden Ali Palancı, Battal Tuncal ve Mehmet Özen’in yanı sıra AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyeleri, AK Parti Yeşilyurt Gençlik Kolları Başkanı Salih Tav ve Şeyhbayram Mahallesi Muhtarı Mustafa Canberk ile birlikte Şeyhbayram Mahallesi’nde gerçekleşen temizlik çalışmalarını inceledi.
Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt’un tüm bölgelerinde rutin olarak yaptıkları temizlik ve ilaçlama çalışmalarına korona virüs salgınından dolayı ağırlık verdiklerini söyledi.
Vatandaşların sağlığını korumak adına tedbirleri artırdıklarını ifade eden Çınar, “İlçemizin dört bir tarafında çevre düzenlemesi, temizlik, atık ve hafriyat kaldırımı gibi çalışmalarımızı planlı bir şekilde sürdürmekteyiz. Yeşilyurt Belediyesi olarak korona virüs salgınıyla mücadelede ilk günkü ciddiyet ve disiplinle çalışıyoruz. Meclis Üyelerimiz, İl ve İlçe Teşkilatımızdan arkadaşlarımız, Mahalle Muhtarlarımız ve mahalle sakinlerimizle birlikte Şeyhbayram mahallemizdeki yıkama ve temizlik çalışmalarını yerinde inceledik. Özellikle pandemi sürecinde vatandaşlarımıza daha sağlıklı bir yaşam alanı sunmak için ilçemizin her noktasını detaylı bir şekilde temizleyerek, korona virüsün daha fazla alana yayılmasını önlemeye çalışıyoruz. Personellerimiz sürecin ilk başından bugüne kadar büyük bir özveriyle çalışarak Yeşilyurt’umuzun temizlik imajının korunmasını sağlıyorlar. Bizler ‘Temiz Yurt, Yeşil Yurt’ diyerek başlattığımız temizlik seferberliğimizde dur durak bilmeden ilçemizin her noktasını pırıl pırıl hale getiriyoruz. Vatandaşlarımızın hijyenik ve temiz bir ortamda sağlıklı ve huzur içerisinde yaşaması içinde temizlik hizmetlerimizi 7/24 aralıksız sürdürmekteyiz. Ekiplerimiz bütün caddelerimizi deterjanlı sularla baştan aşağıya dezenfekte ediyor, süpürüyor, çöpleri topluyorlar. Belediye olarak çevre temizliğine çok büyük titizlik gösteriyoruz. Temizlikte yakaladığımız başarı seviyemizin korunup güçlenmesi aşamasında büyük emek sarf eden Temizlik İşler Müdürlüğümüzdeki bütün mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Mahalle muhtarlarımızda bu hizmetlerimizde ekiplerimize yardımcı oluyorlar, kendilerine teşekkür ediyorum. İlçemizin en kalabalık mahallelerinden olup, son dönemlerdeki ciddi yatırımlarla yaşam standardı yükselip tercih edilen Şeyhbayram mahallemize ayrıca ‘Spor Tesisleri’ projemiz kapsamında bir adet halı saha kazandırdık. Gençlerimiz ve çocuklarımız açılan yeni parklarda ve hizmete sunulan halı sahada spor yapıyorlar ve keyifli anlar yaşıyorlar. İnşallah bu tesisimizi yapacağımız etkinliklerle daha aktif hale getireceğiz. Amacımız; Yeşilyurt’umuzu her alanda kalkındırmak, geliştirmek ve güzelleştirmektir” ifadelerini kullandı.
Şeyhbayram Mahallesi Muhtarı Mustafa Canberk’ de , “ Yeşilyurt Belediyesi ekipleri mahallemize adet bir çıkartma yaptı, bütün sokaklarımız ilaçlı sularla yıkanıyor, çok güzel bir görüntü oluştu. Belediye Başkanımız zaten her zaman bizimle birlikte hareket ediyor, başarılı hizmetlerde bulunuyor. Yapılan hizmetler neticesinde sokaklarımız ve caddelerimiz daha güzel ve konforlu hale geliyor. Belediye Başkanımız başta olmak üzere herkese mahalle sakinleri adına teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.
Mahalle sakinlerinin yoğun ilgisiyle karşılaşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, vatandaşların ve esnafların taleplerini dinledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Gürkan, Rektör Kızılay’ı ziyaret etti Gürkan: “Büyükşehir Belediyesi olarak üniversitemiz ile ortak hareket ediyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Gürkan, Rektör Kızılay’ı ziyaret etti Gürkan: ...
Orduzu gençlik merkezinde inşaat çalışmaları yeniden başladı Başkan Güder: “Milyonluk yatırımları ilçemizle buluşturmaya devam ediyoruz”
YEREL HABERLER Orduzu gençlik merkezinde inşaat çalışmaları yeniden ...
Artan korona vakaları tedirgin ediyor
YEREL HABERLER Artan korona vakaları tedirgin ediyor
Malatya, ‘kayısı’ lokomotifine yeni vagonlar ekliyor
YEREL HABERLER Malatya, ‘kayısı’ lokomotifine yeni vagonlar ekliyor
Mersedes Kadir anınsa fotoğraf sergisi açıldı
YEREL HABERLER Mersedes Kadir anınsa fotoğraf sergisi açıldı
Yeşil Topsöğüt Konutları hızla yükseliyor Çınar: “Hemşerilerimize verdiğimiz sözleri teker teker gerçeğe dönüştürüyoruz”
YEREL HABERLER Yeşil Topsöğüt Konutları hızla yükseliyor Çınar: ...
Jandarmadan pitbull operasyonu
YEREL HABERLER Jandarmadan pitbull operasyonu
Malatya’da her gün 3 bin kişiye sıcak iftarlık
YEREL HABERLER Malatya’da her gün 3 bin kişiye sıcak iftarlık
Genç savcı koronaya yenik düştü
YEREL HABERLER Genç savcı koronaya yenik düştü
Milletvekili Tüfenkci, çiftçiyi rahatlatacak yasayla ilgili konuştu AK Partili Tüfenkci : “Salgın sürecinde çiftçileri rahatlatacak bir gelişme”
YEREL HABERLER Milletvekili Tüfenkci, çiftçiyi rahatlatacak yasayla ...
Bulutlu’daki deprem evlerinin geçici kabulü yapıldı Battalgazi Belediye Başkanı Güder: “Bulutlu’daki evlerin teslimi için gün sayıyoruz”
YEREL HABERLER Bulutlu’daki deprem evlerinin geçici kabulü ...
Çınar, Tepeköy fidanlık alanında ki çalışmaları inceledi Çınar, “İlçemiz, mevsimlik çiçeklerle daha güzel, daha renkli olacak”
YEREL HABERLER Çınar, Tepeköy fidanlık alanında ki çalışmaları ...
Gürkan'dan trafikte yoğunluk açıklaması
YEREL HABERLER Gürkan'dan trafikte yoğunluk açıklaması
Çiftlik caddesi yeşillendirildi
YEREL HABERLER Çiftlik caddesi yeşillendirildi
Gürkan: “Malatya çevreye duyarlı çalışmalarıyla örnek bir il”
YEREL HABERLER Gürkan: “Malatya çevreye duyarlı çalışmalarıyla örnek ...
Türk Kızılayı Yeşilyurt Şubesi ihtiyaç sahiplerini unutmadı
YEREL HABERLER Türk Kızılayı Yeşilyurt Şubesi ihtiyaç sahiplerini ...
İnönü Üniversitesi’nin AB projesinden pay alma çabası
YEREL HABERLER İnönü Üniversitesi’nin AB projesinden pay alma çabası
Traktörden düşen 7 yaşındaki Mahmut Emin, hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Traktörden düşen 7 yaşındaki Mahmut Emin, hayatını ...
Traktörden düşen 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Traktörden düşen 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
İrfan Buz: "3 puanı hak ettiğimizi düşünüyorum"
YEREL HABERLER İrfan Buz: "3 puanı hak ettiğimizi düşünüyorum"
Helenex Yeni Malatyaspor - Aytemiz Alanyaspor maçının ardından
YEREL HABERLER Helenex Yeni Malatyaspor - Aytemiz Alanyaspor maçının ...
Semih Tokatlı: "Gol yolundaki kalite problemini aşamadık"
YEREL HABERLER Semih Tokatlı: "Gol yolundaki kalite problemini ...
Helenex Yeni Malatyaspor - Aytemiz Alanyaspor (EK FOTOĞRAF)
YEREL HABERLER Helenex Yeni Malatyaspor - Aytemiz Alanyaspor (EK ...
Helenex Yeni Malatyaspor - Aytemiz Alanyaspor: 1-0
YEREL HABERLER Helenex Yeni Malatyaspor - Aytemiz Alanyaspor: 1-0