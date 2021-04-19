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Malatya Büyükşehir’den Özal ve Fendoğlu sergisi Gürkan “Özal ile Fendoğlu şehrimizin ve ülkemizin değerleridir”

İHA

Malatya Büyükşehir’den Özal ve Fendoğlu sergisi Gürkan “Özal ile Fendoğlu şehrimizin ve ülkemizin değerleridir”

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal ve Hamit Fendoğlu anısına açılan fotoğraf sergisini ziyaret etti.
Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal Hizmetler Dairesi tarafından organize edilen Malatya Park AVM’deki sergiye, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın yanı sıra Genel Sekreter Yardımcıları, Daire Başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Beraberindekilerle sergiyi gezen Başkan Gürkan yaptığı açıklamada, “Merhum Cumhurbaşkanımız Turgut Özal ve Hamit Fendoğlu’nu anısına açılan fotoğraf sergisindeyiz. Kültür ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığımız tarafından düzenlenen sergimizde 24 adet Hamit Fendoğlu’nun ve yine sergimizde Rahmetli Turgut Özal’ında 35 fotoğrafı bulunmakta. Özellikle rahmetli Özal’ın fotoğraf sergisinde gerçekleştirmiş olduğu birçok ziyaret, gezi ve katıldığı programlarla ilgili fotoğraflar bulunmakta. Hamit Fendoğlu’nun sergisinde ise Milletvekilliği dönemi, Belediye Başkanlığı ve ölümüne kadar olan süreçteki fotoğraflar bulunmakta. Bunlar toplumumuzun değerleridir, hafızalarıdır, belleğidir. Bir toplum geçmişini düne ve dünü geleceğe taşımadığı zaman geçmişi ile ilgisi kopar. Geçmişi ile ilgisi konan toplumlar geleceğe güvenle bakamaz. Rahmetli Turgut Özal bizim değerimizdir, şehrimizin değeridir, ülkemizin değeridir. Hamido hakikaten hem şehrimizin hem ülkemizin değeridir. Hamido’nun Yassı Ada Mahkemelerindeki duruşu, tutumu davranışı Hakk’ın ve hukukun yanında dimdik durması siyaset adamının yeri geldiğinde memleketi için, kendi ile birlikte olan memleketine çalışan insanlar için hangi aşamalarda neleri göze aldığının en temel göstergesidir. Biliyorsunuz o dönemde Salim Başol çıkışı ile birlikte Hamido idamla yargılanmıştır. ‘Neden Benim Cumhurbaşkanım Celal Bayar, Benim Başbakanım Rahmetli Menderes’ dediği için idamla yargılanmıştır. Dolayısıyla hakkın hukukun tecelli etmesi noktasında dik duruş sergilenmesi noktasında Rahmetli Hamido siyasi hayatı boyunca Malatya’nın menfaati doğrultusunda Malatya’nın istikbali noktasında, Malatya’ya hizmetlerin gelmesi noktasında ve Malatya’ya birlik, beraberlik ve bütünleşmenin timsali olma noktasında da önemli rol oynamıştır. Rahmetli Hamit Fendoğlu’nu rahmetle anıyor, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Onlar bizim toplumumuzun şehrimizin değerleridir o değerlere de biz ve bizden sonra gelecek olan kuşaklarda hep böyle güzel hatırlayacak ve gelecek kuşaklara örnek ve rol model olması noktasında bu tür etkinliklerle, konferanslarla, panellerle, sergilerle gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlayarak hem belleğimizin, hem zihinsel hafızamızın dinamik kalmasını sağlayacağız. Rahmetli Cumhurbaşkanımız Turgut Özal’da Türkiye’deki transformasyon diye tabir ettiğimiz değişim ve dönüşümün mimarıdır. Rahmetli Turgut Özal’ın hem Malatya’mıza hem Türkiye’mize yapmış olduğu hizmetler hakikaten küçümsenecek hizmetler değildir. Özellikle telekomünikasyon alanında yapılan çalışmalar, Elektrik alanında yapılanlar, Tarımda, Sanayide, Ekonomide, Eğitimde ve Sosyal Hayat’ta büyük değişimlerin yaşandığı bir dönemde Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı yapmış olması ve ayrıca Türkiye’de birlik ve beraberlik ruhunu ellerini birleştirerek toplumda birlik ve beraberlik mesajı veren bir Cumhurbaşkanımızın olması Malatyalı hemşerileri olarak bizim medarı iftarımızdır. Bizde bu şehrin şehrül emini olarak bu memlekete hizmet etmiş gerek Cumhurbaşkanımız rahmetli Turgut Özal gerek hem Milletvekillimiz ve Belediye Başkanımız Hamit Fendoğlu için gerçekleştirilen böyle anlamlı etkinliklerde bir arada bulunmaktan duyduğum mutluluğu belirtmek istiyorum. Sergimizin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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