Kısıtlamaya uymayanlar polisten kaçamadı

Covid19 pandemisinde yüksek riskli iller arasında yer alan Malatya’da, sokağa çıkma kısıtlaması saatleri arasında sokacağa çıkan 71 kişiye 54 bin 900 TL para cezası kesildi.
Polis tarafından Covid19 tedbirlerine yönelik son 24 saatte yapılan denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 71 kişiye 54 bin 900, maske takmayan 10 kişiye ise 9 bin TL ceza kesildi.
Polis tarafından ayrıca 12 iş yeri ile 3 araca da Covid19 kurallarına uymadıkları gerekçesiyle işlem yapıldı. Covid19 olmaları nedeniyle dışarı çıkan ve izolasyon kurallarını ihlal eden 4 kişi ise evlerine yönlendirildi.
Yeni tip korona virüs (Covid19) pandemisinde yüksek riskli iller arasında yer alan Malatya’da denetimler 24 saat devam ediyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.