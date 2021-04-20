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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Malatya’da camilere ücretsiz dezenfekte

İHA

Malatya’da camilere ücretsiz dezenfekte

Yeni tip korona virüs (Covid19) pandemisinde yüksek riskli iller arasında yer alan Malatya’da, cami, mescit ve Kur'an kursları, korona virüs önlemleri kapsamında dezenfekte ediliyor.
Çin’in Wuhan kentinden geçen yıl dünyaya yayılan ve Türkiye’de de etkili olan yeni tip korona virüsüne karşı camilerde dezenfekte çalışmaları devam ediliyor. Malatya’da özel bir temizlik şirketi tarafından Malatya’daki camilerde ücretsiz olarak dezenfekte gerçekleştiriliyor. Battalgazi İlçesi Başharık Mahallesi’ndeki Miraç Camii Din Görevlisi Recep Kök, camide yapılan dezenfekteden dolayı teşekkür edip, “Temizlik şirketi yönetimine teşekkür ediyorum. Ücretsiz bir şekilde gelip camiyi dezenfekte yapıyorlar. Allah razı olsun” ifadelerini kullandı.
Kök, vatandaşları Covid19 kurallarına uymalarını tavsiye ederek, “Maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uyalım, hep birlikte virüs yenelim. Camide cuma namazlarında ise hijyen kurallarına uygun, sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde vatandaşlarımız namazlarını kılıyor" dedi.
Temizlik şirketi yönetim kurulu başkanı Süleyman Eski de, “Korona virüs salgını artışta. Biz de şirket olarak Malatya'da camilerimiz ve Kur’an kurslarımızı ücretsiz bir şekilde dezenfekte yapmaya karar verdik. Vatandaşlarımız temiz ve hijyenik bir şekilde ibadetlerini yerine getirsinler diye ücretsiz olarak dezenfekte yapıyoruz. Ramazan ayı nedeniyle sevap kazanmak istedik” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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