Malatya'nın trafik sorununa bir neşter daha vuruldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Malatya'nın trafik sorununa bir neşter daha vuruldu

İHA

Malatya'nın trafik sorununa bir neşter daha vuruldu

Malatya Büyükşehir Belediyesi Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, Ulaşım Hizmetleri Daire Başkanlığı ve Park Bahçeler Daire Başkanlığı ekiplerinin koordinasyonunda planlanan kavşak düzenleme, bakım ve onarım çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda yapımı devam etmekte olan Çarmuzu Kavşağında incelemelerde bulunan Başkan Gürkan, çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Kiltepe, Melekbaba, Çarmuzu, Kaynarca, İlyas ve Bentbaşı Mahallelerinin yararlanacağı ve bu yıl yapımı tamamlanan Yeni Yol Caddesinin devamında yer alan Çarmuzu Kavşağında yapılan çalışmalar sürüyor. Kavşak çalışmasının yanısıra aynı anda çevre düzeni ve peyzaj çalışmalarının da yapıldığı alanda incelemelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a, AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca, Genel Sekreter Yardımcıları, MASKİ Genel Müdürü Mehmet Yaşar Karataş, Daire Başkanları ve mahalle muhtarları eşlik etti. Yapılan kavşak çalışması ile ilgili bilgiler veren Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Mehmet Mert, “Yaklaşık bir ay önce Sayın Başkanımızın bizlere iletmesi üzerine kazaların çokça yaşandığı Çarmuzu yolu üzerinde bulunan alanda kavşak çalışmalarımıza başladık. Asfalt çalışmalarımızın bir kısmını tamamladık ve geri kalan kısmını da tamamladıktan sonra yolumuzu trafiğe açmış olacağız” dedi.

"Çevre yolunun altı söylemi Gürkan ile son buldu"
Yapılan çalışmalardan dolayı Başkan Gürkan’a teşekkür eden Melekbaba Mahallesi Muhtarı Ali Demir, “Çarmuzu Kavşağı diye adlandırdığımız kavşak gerçekten bölgemizin vizyonuna, geleceğine değer katacak muhteşem bir kavşak. Kavşağın devamında 50 m yolumuz var. Kuzey Kuşak yolumuz var. İnşallah Kaynarca Kavşağımızda bu şekilde yapılır. Emeği geçen başta Selahattin Başkanıma, AK Parti İl Başkanımıza ve daire başkanlarımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
Kiltepe Mahalle Muhtarı Celal Demirtaş ise, “Bugüne kadar unutulmuş, ertelenmiş, bekletilmiş olan yolumuzun Sayın Selahattin Başkanımız tarafından tekrardan dizayn edilerek yeni bir konsepte kavuşturularak yaptıkları için başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu. Kaynarca Mahalle Muhtarı Mehmet Güner de, “İnsanların güvenliğini ve emniyetini ön planda tutan Sayın Selahattin Gürkan başkanımıza teşekkür ediyorum. Güzel bir kavşağı mahallelerimize kazandırdığı içinde Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teşekkür ediyorum” dedi.
Çarmuzu Mahalle Muhtarı Ali Berktaş, yaklaşık 10 yıllık bir süre içerisinde mahallelerinde bulunan alana kimsenin bakmadığını ve çevre yolunun altı olduğu için kimsenin hizmet getirmediğini ancak Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın hizmet yaptığını söyledi.
İlyas Mahalle Muhtarı Faik Şahin’de, “İlyas Mahallemizde bulunan Yeni Yolumuzun yapılmasının ardından kavşağımızın da yapılması için Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’ın büyük çabaları ve ekibinin yoğun çalışmaları oldu. Bu doğrultuda güzel bir kavşağa kavuştuk. Trafik kazalarının sürekli meydana geldiği, sıkıntılı ve sorunlu bir alandı. Alanımız olması gerek duruma teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Bentbaşı Mahalle Muhtarı Yakup Korkmaz, “Yeni yol caddemizin yapılmasından sonra Çarmuzu Kavşağımızın da büyük emekleri olan, çevre yolu altı söylemini kaldıran Sayın Selahattin Gürkan Başkanımıza ve emeklerinden dolayı çalışanlara teşekkür ederim” dedi.

“Yeni yollar ve kavşaklarla bölgelerimiz gelişecek”
Büyükşehir Belediyesinin yaptığı çalışmalarla mahallelerin hak ettiği gelişmeyi yakalayacağını söyleyen AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, “Kiltepe, Melekbaba, Çarmuzu, Kaynarca, İlyas, Bentbaşı mahallelerimizin faydalanacağı geniş, ferah kaldırımlarıyla, bisiklet yollarıyla, aydınlatmalarıyla, sıcak asfaltıyla ve Malatya’mıza, Malatya’mızın yeni gelişme bölgesi olmasına aday Çarmuzu, Kaynarca ve civar mahallelerimize yakışan güzel bir kavşak ve yol çalışmasının hizmete alınmasını görüyoruz ve mutlu oluyoruz. Yapılan çalışmaların hemşerilerimize hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah yapılan çalışmalarımızla mahallelerimiz hak ettiği gelişmeyi yakalayacaklar. İnşallah önümüzdeki dönem içerisinde Kaynarca Mahallemizin yeni yoluna kavuşması ve Kuzey Kuşak yolunun açılmasıyla bu bölgelerimiz daha da gelişecek diye düşünüyorum. Çalışmalarda emeği geçen Başta Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum “ ifadelerini kullandı.

“Çevre yolunun altında önemli yatırımlar yapılıyor”
Malatya’nın Türkiye’ye örnek olan bir şehir hüviyetinde olduğunu dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, Ulaşım Hizmetleri Daire Başkanlığı ve Park Bahçeler Daire Başkanlığı koordinasyonu içerisinde gerek asfalt çalışması, gerek kavşak düzenlemesi, gerek kaldırım çalışmaları, gerek bisiklet yolları ve ışıklandırmayla ilgili yoğun bir çalışma içerisine girildi.
Bu anlamda muhtarlarımızla birlikte çalışmalarımızı takip ediyoruz. Muhtarlarımız her gittiğimiz yerde bizler için ışık oluyorlar. Muhtarlarımız bölgelerdeki bütün parametreleri ilgili arkadaşlarımıza ileterek hizmetin daha sağlıklı, daha güvenli ve daha seri gitmesi noktasında da bize rehberlik yapıyorlar. Yaptığımız kavşak düzenlemesi anlamında Kiltepe, Melekbaba, Çarmuzu, Kaynarca, İlyas, Bentbaşı mahallelerimiz için kavşak noktası yapılması ve muhtarlarımızın da belirttiği gibi çevre yolu altı kavramı biz geldikten sonra yaptığımız yoğun çalışmalarla kalktı. Bu yıl içerisinde Kuzey Kuşak Yolu ile ilgili yoğun çalışma yaptık. Kamulaştırma çalışmalarını bitirdik. İnşallah bu yılsonunda Kuzey Kuşak Yolunu bir aksilik olmadığı takdirde bitirmeye gayret edeceğiz.
Bu arada Adliye Sarayının yapılması, gerek Şire Pazarının, Buğday Pazarının, Fidancılar Sitesinin, Lisanslı Deponun yine bu bölgeye yapılmış olması, ekmek ve yemek fabrikasının da şehrin doğu bölgesinde olması ve statla birlikte yeni Fuar alanının çevre yolunun altında olması hakikaten çevre yolu altı kavramını ortadan kaldırmıştır. Malatya bir bütündür.
Malatya huzur şehri olacaktır. Malatya güvenli insanların birbirlerine saygı ve sevgi içerisinde bağlı olan insanların birlik ve beraberlik timsali olan bir şehir olacak. İnşallah bunları da muhtarlarımızla, bütün vatandaşlarımızla, hemşerilerimizle birlikte gerçekleştireceğiz. Bugün Malatya Türkiye’ye örnek olan bir şehir hüviyetindedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın özellikle grup toplantısında Malatya’yı örnek göstermesi ve bugün ulusal televizyonlarda başka siyasi partilerin genel başkanlarının Malatya ile ilgili bir söz olduğunda Malatya’yı farklı konuma koymaları ve Malatya’yı da farklı bir şekilde ifade etmeleri de bunun göstergesidir. Malatya’nın ne denli mesafe aldığını ve yol kat ettiğini birlik beraberlik anlamında ve hizmet anlamında en temel göstergesidir. Biz Malatya’yı mazisine layık istikbale hazırlamaya devam edeceğiz, durmak yok yola devam diyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

MTÜ'nün gerçekleştirdiği webinarda ders bilgi paketlerinin hazırlanması anlatıldı
YEREL HABERLER MTÜ'nün gerçekleştirdiği webinarda ders bilgi ...
Bakan Pakdemirli'den Baraj müjdesi
YEREL HABERLER Bakan Pakdemirli'den Baraj müjdesi
Yeşilyurt Belediyesi, tarımsal üretime hız verdi Belediye Başkanı Mehmet Çınar: “Tarımsal yatırımlarımızla ekonominin gelişmesine katkı sunuyoruz”
YEREL HABERLER Yeşilyurt Belediyesi, tarımsal üretime hız ...
Hizmet sektörü için aşı çağrısı MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu: "Hizmet ve üretim sektörüne aşı önceliği verilmeli"
YEREL HABERLER Hizmet sektörü için aşı çağrısı MTSO Başkanı Oğuzhan ...
Malatya’da camilere ücretsiz dezenfekte
YEREL HABERLER Malatya’da camilere ücretsiz dezenfekte
Başkan Çınar, yapımı tamamlanan semt sahasını inceledi Çınar: “Yeşilyurt’umuzun her noktasını yeni yatırımlarla güzelleştiriyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Çınar, yapımı tamamlanan semt sahasını ...
Başkan Güder: “Arslantepe’yi uluslararası arenada güzel günler bekliyor”
YEREL HABERLER Başkan Güder: “Arslantepe’yi uluslararası arenada ...
Kısıtlamaya uymayanlar polisten kaçamadı
YEREL HABERLER Kısıtlamaya uymayanlar polisten kaçamadı
Doğanşehir'de koronadan ölen savcı adliye çalışanlarını yasa boğdu
YEREL HABERLER Doğanşehir'de koronadan ölen savcı adliye ...
Malatya Büyükşehir’den Özal ve Fendoğlu sergisi Gürkan “Özal ile Fendoğlu şehrimizin ve ülkemizin değerleridir”
YEREL HABERLER Malatya Büyükşehir’den Özal ve Fendoğlu ...
Yeşilyurt'ta korona tedbirleri artırıldı Çınar: “Korona virüs ile mücadelede imkanlarımızı seferber ettik”
YEREL HABERLER Yeşilyurt'ta korona tedbirleri artırıldı Çınar: ...
Başkan Gürkan, Rektör Kızılay’ı ziyaret etti Gürkan: “Büyükşehir Belediyesi olarak üniversitemiz ile ortak hareket ediyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Gürkan, Rektör Kızılay’ı ziyaret etti Gürkan: ...
Orduzu gençlik merkezinde inşaat çalışmaları yeniden başladı Başkan Güder: “Milyonluk yatırımları ilçemizle buluşturmaya devam ediyoruz”
YEREL HABERLER Orduzu gençlik merkezinde inşaat çalışmaları yeniden ...
Artan korona vakaları tedirgin ediyor
YEREL HABERLER Artan korona vakaları tedirgin ediyor
Malatya, ‘kayısı’ lokomotifine yeni vagonlar ekliyor
YEREL HABERLER Malatya, ‘kayısı’ lokomotifine yeni vagonlar ekliyor
Mersedes Kadir anınsa fotoğraf sergisi açıldı
YEREL HABERLER Mersedes Kadir anınsa fotoğraf sergisi açıldı
Yeşil Topsöğüt Konutları hızla yükseliyor Çınar: “Hemşerilerimize verdiğimiz sözleri teker teker gerçeğe dönüştürüyoruz”
YEREL HABERLER Yeşil Topsöğüt Konutları hızla yükseliyor Çınar: ...
Jandarmadan pitbull operasyonu
YEREL HABERLER Jandarmadan pitbull operasyonu
Malatya’da her gün 3 bin kişiye sıcak iftarlık
YEREL HABERLER Malatya’da her gün 3 bin kişiye sıcak iftarlık
Genç savcı koronaya yenik düştü
YEREL HABERLER Genç savcı koronaya yenik düştü
Milletvekili Tüfenkci, çiftçiyi rahatlatacak yasayla ilgili konuştu AK Partili Tüfenkci : “Salgın sürecinde çiftçileri rahatlatacak bir gelişme”
YEREL HABERLER Milletvekili Tüfenkci, çiftçiyi rahatlatacak yasayla ...
Bulutlu’daki deprem evlerinin geçici kabulü yapıldı Battalgazi Belediye Başkanı Güder: “Bulutlu’daki evlerin teslimi için gün sayıyoruz”
YEREL HABERLER Bulutlu’daki deprem evlerinin geçici kabulü ...
Çınar, Tepeköy fidanlık alanında ki çalışmaları inceledi Çınar, “İlçemiz, mevsimlik çiçeklerle daha güzel, daha renkli olacak”
YEREL HABERLER Çınar, Tepeköy fidanlık alanında ki çalışmaları ...
Gürkan'dan trafikte yoğunluk açıklaması
YEREL HABERLER Gürkan'dan trafikte yoğunluk açıklaması