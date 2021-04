Konak-Tecde bağlantı yolunda çalışmalar tamamlandı Gürkan, “Büyükşehir belediyesi olarak her alanda tarihi hamleler yapıyoruz”

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Malatya merkez ve ilçelerinde asfalt sezonunun açılmasıyla birlikte çalışmalarını sürdürüyor. Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı tarafından KonakTecde bağlantı yolunda asfalt serme, bakım onarım çalışmaları tamamlanarak yol vatandaşların hizmetine açıldı.

Malatya’da birçok alanda yatırımlarına devam eden Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların ulaşımlarını rahatlıkla sağlayabilmesi adına yeni yol açma çalışmalarını, bağlantı yolları açma, asfalt serme ve bakım onarım çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı tarafından çalışmaların tamamlandığı 10 kilometrelik yolda mahalle muhtarlarıyla birlikte incelemelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, her alanda tarihi hamleler yapan bir Büyükşehir Belediyesinin olduğunu söyledi.

Yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Mehmet Mert, “Bölge içerisinde, Konak Aşağıbağlar yolunun yenilenme çalışmalarını yaptık. Aynı zamanda Konak Mahallemize kanal boyu içerisinde yaklaşık 1,5 kilometre uzunluğunda ikinci bir asfalt bağlantı yolunu yaptık. Çalışmalar kapsamında Tecde Gönültaş Caddesinin de asfaltını yaptık. Geçtiğimiz sene bölge içerisinde sıkıntılı olan ve Başkanımız Selahattin Gürkan’ın bizlere belirttiği yerlerin çalışmalarını bitirme noktasına geldik” ifadelerini kullandı.



“Başkan Gürkan yılların sorunlarına çözüm buluyor”

Konak’a bağlanan Gönültaş Caddesinin ilk defa asfaltlandığını söyleyen Tecde Mahalle Muhtarı Ali Yiğit, “Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan iki yıl içerisinde asfaltsız yol kalmayacak diye belirtmişti. Bu şekilde çalışmalarını sürdüren Başkanımız Selahattin Gürkan’ın mahallemizde yapılan asfalt çalışmalarını görüyoruz. Bir hafta içerisinde Tecde Mahallemizde 5 kilometre asfalt döküldüğüne şahit olduk. Şuanda da Konak’a bağlanan Gönültaş Caddesinde ilk defa bir asfalt çalışması yapıldığını gördük. Çünkü bu yolun kullanışsız olduğunu, bu yolun anayolu rahatlatacağını ve birçok insanın bu yolu kullanacağını söylememize rağmen bir çalışma yapılmamıştı. Bu dönemde konuyu ilettiğimizde ilgili daire başkanımız yolla ilgili çalışmalarını yaptı. Bu anlamda asfalt sezonunun açılmasıyla birlikte Büyükşehir Belediyesinin mahallemizde yaptığı asfalt çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.

Konak Yeni Mahalle Muhtarı Halil İbrahim Uçak da, “Asfalt serimi yapılan yolumuz 20 yıl önce asfalt görmüş ve bugüne kadar asfalt görmemişti. Ayrıca Tecde ve Konak arasında bulunan bağlantı yolumuzda hiç asfalt görmemişti. Sağ olsun Büyükşehir Belediye Başkanımız ilgilendiler ve bizi bu sıkıntılardan kurtardılar. Kendilerine halkımız adına teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.



Aşağıbağlar Mahallesi Muhtarı Ömer Şahin de Konak caddesinden Cennet Bahçesi köprüsüne kadar yollarının yapıldığı ve bundan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a teşekkür ettiklerini söyledi.

Asfalt yolu inceleme programına katılan AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca, Malatya’da yaşayanların refahlarını ve standartlarını yükseltmek için gayret göstermeye devam edeceklerini dile getirerek, “Büyükşehir Belediye Başkanımız ve ekibiyle birlikte yapılan çalışmaları yerinde görüyoruz. Çalışmaları görmekle birlikle hemşerilerimiz ve muhtarlarımızın memnuniyetini görünce bizler mutlu oluyoruz. Hemşerilerimiz güzel hizmetlere, standardı yüksek hizmetlere kavuşuyor. Malatya’mızın gözde mekânlarından Konak’ta Horata bölgemizde hizmetlerden nasibini almaya başladı. İnşallah çalışmaları tamamlanan yolumuzla birlikte hem Konak’ımız daha da şenlenecek. Konak’ın sezonu açılıyor. Konak’ın inşallah bundan sonra hareketli dönemi başlıyor. Tecde Konak arası bağlantı yollarının yapılıyor olması, yine ihtiyaç duyulan yeni yerleşim bölgesi olması nedeniyle nüfus yoğunluğunun artmasıyla yeni yollarımızın yeni ihtiyaçlarımızın doğması ve bunun Büyükşehir Belediyemiz tarafından karşılanıyor olması bizleri mutlu ediyor. İnşallah hep birlikte çalışarak hemşerilerimizin refah seviyelerini ve standartlarını yükseltmek için gayret göstereceğiz. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere tüm ekibine teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.



“Cumhuriyet tarihinin rekoru Malatya’da kırılmıştır”

Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırarak geçtiğimiz yıl içerisinde 2 bin kilometre asfalt yol yaptıklarını ifade eden Gürkan, “Uzun yıllardır ihmal edilmiş olan değerlendirmelerin bir an evvel ortadan kalkması noktasında Büyükşehir Belediyesi Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı olarak çalışmalar yapılıyor. Gerek Konak yolunun, gerek Tecde yolunun, gerek Güney Kuşak yolunun bağlantı yollarının ve Güney Kuşak yolunun yapılması noktasında genel bir plan çerçevesi içerisinde çalışmalar yapılıyor. Çalışmalarını tamamladığımız yolumuz Konak’a ve Tecde yoluna bağlantı olacak. Diğer taraftan da Horata Banazıyla özdeşleşmiş, şehrimizle özdeşleşmiş güzel mesire yerlerinden bir tanesidir. Bu yıl Horata ile ilgili dere ve kanalların yapılmasıyla ilgili gerekli çalışmaları başlattık. Bunların haricinde ayrıca Fırat Kalkınma Ajansıyla birlikte yapmış olduğumuz proje ve protokol kapsamında Horata’yı da yeni yüzüyle Malatya’ya, Malatya insanına ve Banazı’ya hizmet etmesi adına yoğun bir çalışma yapılıyor. Yapılan çalışmalar sadece bir bölgeye değil Malatya’nın 12 bin 300 km2’lik alanında, 718 mahallesinde ve 13 ilçesinde yoğun bir şekilde devam ediyor. Geçtiğimiz yıl Cumhuriyet tarihinin rekoru Malatya’da kırılmıştır. Geçtiğimiz yıl 2 bin km yol yapılmıştır bir sezon içerisinde. İnşallah bu yıl içerisinde asfaltsız hiçbir yerleşim yerimizin kalmayacağını gerek muhtarlar toplantılarımızda gerekse ilçe koordinasyon toplantılarında ifade ettik. Bunun yanında kanalizasyonsuz ve susuz bir yerleşim birimimizin de kalmayacağını ifade etmiştik. Ayrıca atık suların akarsulara karışmasının önleneceğini ve arıtılmış su olarak aktarılacağını da ifade ettik. Bu kapsamda 12 tane arıtma ihale ederek Malatya’da hiçbir yerde atık suların akarsulara karışmaması için gerekli çalışmaları da başlattık. Her alanda hakikaten tarihi hamleler yapan Büyükşehir Belediyesini görüyoruz. Bu konuda bizlere bu imkânı sunan başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize ve bizlere paydaş olan İl Başkanımıza, milletvekillerimize de teşekkür ediyorum” diye konuştu.

