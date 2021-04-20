Malatya'da 1 mezra karantinaya alındı 

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MALATYA, (DHA)MALATYA'nın Hekimhan ilçesi Kurşunlu Mahallesi'nin Dereevler mezrası koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Hekimhan'ın Kurşunlu Mahallesi'nin Dereevler mezrası, kovid-19 vakaları çıkması üzerine karantinaya alındı. Jandarma mezranın giriş ve çıkışında önlem alındı. DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2021-04-20 19:09:24



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