İspendere’nin enerji ihtiyacı GES ile karşılanacak Başkan Güder: “Sağlık turizminde örnek alınan ilçeler arasındayız”

Malatya’nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, sağlık turizmi açısından Türkiye ve Malatya için önemli şifa merkezlerinden biri olan İspendere İçmelerinin enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla kurulan Güneş Enerji Santrali (GES) ve diğer çalışmaları inceledi.

Medeniyetin Kalbi Battalgazi’yi güzel bir ilçe haline getirmeyi kendine şiar edinen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Acun ile birlikte İspendere İçmelerindeki tesisin enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla projesine kısa süre önce başlanılan Güneş Enerji Santrali (GES), Otel iç tefrişat, otopark ve kafeterya çalışmalarını yerinde inceledi ve yetkililerden çalışmaların geldiği aşama hakkında bilgi aldı. Sağlık turizmi açısından İspendere İçmelerinin önemli şifa merkezlerinden birisi olduğunu ve her sezon ziyaretçi akınına uğradığını belirten Başkan Güder, İspendere’de gerçekleştirilen çalışmaların kısa sürede tamamlanacağını belirterek, “Battalgazi, sağlık turizminde örnek alınan ilçeler arasında yer alıyor” dedi.



“Şifalı suları ısıtarak kaplıca haline getireceğiz”

Güneş Enerji Sistemlerinin tamamlanmasıyla birlikte kaplıca havuzlarını da aktif hale getireceklerini ifade eden Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Bugün sağlık turizmine kazandırılması noktasında büyük gayretler sarf ettiğimiz İspendere İçmelerindeki çalışmaları inceliyoruz. Buradan akan doğal ve minarelli suyun insan sağlığı açısından büyük öneme sahip olduğu yıllar önce tespit edilmişti. Üniversitemiz ile daha önce yaptığımız ortak çalışmalar neticesinde Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp ile birlikte çıkan doğal suyun ısıtılarak kaplıca haline dönüştürülmesi, bölgenin büyük bir eksiğine cevap verecektir. Battalgazi Belediyesi olarak İspendere İçmelerinin enerji ihtiyacını karşılamak için GES kurma kararı aldık. Güneş enerji sistemi faaliyete geçtiğinde özellikle romatizmal ağrıları, cilt problemleri, kemik ve kas ağrılarına iyi gelecek çalışmaları yaparak şifalı suların ısıtılarak, kaplıcaya dönüştüreceğiz. Çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor” şeklinde konuştu.



“Mesire alanlarını da büyütüyoruz”

Çalışmalar tamamlandığında Sağlık sorunlarına Şifa arayanların adresinin İspendere İçmeleri olacağını belirten Başkan Güder, “İspendere İçmelerimiz Malatya’mız için güzel bir tesis. Temiz havası, minarelli suyu, mesire alanlarıyla insanlara şifa sunacak bir merkezimiz . İspendere İçmeleri, şifa arayanların uğrak mekanları arasında yerini alacaktır. Doğa harikası bir yer ve ciddi manada ziyaretçi çekiyor. Arkadaşlarımız mesire alanlarını arttırma noktasında ciddi bir ihtiyacın olduğunu ve doluluk nedeniyle insanların bazen geri dönmek zorunda kaldığını bizlere ilettiler. Bizlerde vatandaşlarımızın ihtiyacına cevap verebilmek için mesire alanımızı da büyütüyoruz. İspendere’miz uluslararası anlamda bir tesis olması nedeniyle yoğun ilgi görüyor ve bizde yaklaşık yüzde 50 oranında mesire alanlarımızı arttırıyoruz. Ciddi bir çalışma içindeyiz. Birkaç ay sonunda bu mükemmel tesisi, Malatya’mızın bölgemizin ve ülkemizin istifadesine sunacağız. Battalgazi, sağlık turizminde örnek alınan ilçeler arasında yerini alıyor" ifadelerini kullandı.

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