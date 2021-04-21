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Yeşilyurt'a dev spor kompleksi Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar: “Tesislerimizde geleceğin milli takım sporcuları yetişecek”

İHA

Yeşilyurt'a dev spor kompleksi Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar: “Tesislerimizde geleceğin milli takım sporcuları yetişecek”

Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "İnönü Mahallemizdeki toplam 6 bin 760 metrekare alanda hizmete sunacağımız spor tesisimiz, gençlerimizin sportif hayatının zenginleşmesine katkı sunacaktır” diye konuştu.
Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, beraberinde Yeşilyurt Belediye Meclis Üyelerinden Habib Ahmet Şahin, Süleyman Bayram, AK Parti İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri ve İnönü Mahallesi Muhtarı Abdulgazi Atabey ile birlikte, yapımı devam eden Spor Tesisleri alanında incelemelerde bulundu. Yeşilyurt’un 30 farklı noktasında inşaatları devam eden spor tesisleri sayesinde Malatya’dan Milli Takımlara giden sporcu sayısını artıracaklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, gençlerin sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif yönden gelişimlerine destek verecek kalıcı ve güzel yatırımları Yeşilyurt’a kazandırmaya devam ettiklerini söyledi.
Yeni dönem vaatlerinden olan ‘Spor Tesisleri’ projesi kapsamında İnönü Mahallesine beş farklı spor branşının aynı anda yapılacağı dev bir spor yatırımı kazandıracaklarını dile getiren Başkan Çınar, “Kentimizin ve ilçemizin merkezi yerleşim yerlerinden olan İnönü mahallemizde 7’den 70’e herkese hitap edecek alanlara sahip çok güzel bir spor kompleksi inşa ediyoruz. Bu yıl başlatmış olduğumuz gençlik ve spor seferberliği kapsamında ilçemize hem modern, nezih ve kaliteli alanlara sahip hem spor yatırımı kazandırıyoruz hem de farklı temalı sportif aktiviteler düzenliyoruz. İnönü mahallemizde toplam 6 bin 760 metrekare alanda inşaatı devam eden spor tesislerimiz içerisinde futbol, basketbol ve voleybol sahalarının yanı sıra bocce sahası ve tenis kortu yer alacaktır. Soyunma odaları, lavabo ve wc’nin yanı sıra çevre düzenlemesi, sosyal donatıları, aydınlatmaları ve oturma alanlarıyla bölgenin sosyal yaşamını renklendirecek, her yaştan vatandaşın ilgi göstereceği, ilçemizin marka değerine yakışacak dev bir yatırımı daha hemşerilerimizin hizmetine sunacağız. İnönü ve çevre mahallerde yaşayan gençlerimizin spor tesisi talebine her yönüyle bölgenin ihtiyaçlarına cevap verecek güzel bir yatırımla karşılık vermiş olacağız. İnşaat alanında çalışmalar tüm hızıyla ilerliyor. Gençlik ve Spor Yılı olarak ilan ettiğimiz 2021 yılında ağırlık verdiğimiz sportif hizmetlerimize ara vermeden devam edeceğiz. Gençlerimizi farklı branşlarda yetişmeleri ve profesyonel anlamda spor yapmasının önünü açmış olacağız. Gençlerimizi iyiye, doğruya ve güzel alanlara çekip, vatana, millete ve çevresine yararlı birey olmaları içinde elimizden geleni yapıyoruz. İlçemizin farklı bölgelerinde hizmete sunduğumuz ya da sunacağımız tesislerde yeteneklerini geliştirecek olan gençlerimiz inşallah gelecekte farklı spor branşlarının profesyonel alanlarında kendilerini gösterip, Milli Takıma kadar yükseleceklerdir. Bizler her zaman gençlerimize inanıyoruz “ ifadelerini kullandı.
Yeşilyurt’ta gerçekleşen yatırımlardan dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a teşekkürlerini sunan İnönü Mahallesi Muhtarı Abdulgazi Atabey, “ Sadece kendi mahallemde değil ilçemizin genelinde bu tür yatırımlar yapılıyor. Başkanımızdan Allah razı olsun, başarılar dilerim. Mahallede devam eden spor kompleksimiz içerisindeki spor sahaları ve hizmet alanlarıyla Yeşilyurt’un en gözde mekanları arasında yerini alacaktır. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Biz Başkanımızın yanındayız, kendisini her zaman destekliyoruz” diye konuştu.

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