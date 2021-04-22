Malatya'da FETÖ'ye 1 tutuklama

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Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)MALATYA'da, jandarmanın FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan kişi tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan şüpheliyi Battalgazi ilçesindeki adresine düzenlediği operasyonla yakaladı. İsmi açıklanmayan şüpheli, jandarmadaki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2021-04-22 11:25:48



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