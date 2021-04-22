Başkan Çınar’dan 23 Nisan mesajı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Çınar’dan 23 Nisan mesajı

İHA

Başkan Çınar’dan 23 Nisan mesajı

Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayarak, "23 NisanTürk tarihinin önemli dönüm noktalarından birisidir” ifadelerini kullandı.
TBMM’nin açılışının 101 nci yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımlayan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Cumhuriyete giden yolun çizildiği 23 Nisan, esaret altına alınmak istenen bir milletin bağımsızlık adına attığı tarihi adımlardan birisidir. Milli egemenliği tesis eden ilk Meclis, vatan sevgisinin, birlik ve beraberliğin, bağımsızlık uğruna sergilenen fedakârlıkların timsali olmuştur. 23 Nisan 1920 tarihi, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşu olduğu gibi, egemenlik yetkisinin millete verilişinin günü olması nedeniyle de büyük bir anlam ifade etmektedir. Milletin egemenliğini koruyacak olan meclisimizin açılışı, meclisin ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk tarafından tüm dünya çocuklarına armağan edilmiştir. En değerli varlıklarımız olan çocuklarımıza, mutlu ve aydınlık bir gelecek hazırlayabilmek, beklentilerine, sorunlarına cevap verebilmek ve düşlerini gerçekleştirebilecekleri bir dünya oluşturabilmek, gelecek adına bugünden sunabileceğimiz en büyük armağanımız olacaktır. Çocuklarımız hepimizin geleceğidir. İnanıyorum ki, bugünün çocukları, ileride çok daha müreffeh bir Türkiye'yi inşa edecek, dünya barışına önemli katkılar sağlayacaklardır. Bu duygu ve düşüncelerle, Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere milli mücadelede emeği geçmiş olan herkesi en derin saygı ve rahmetle anıyor, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 101. yılını ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı en içten duygularımla kutluyorum” ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Korona virüse yakalanan kardeşler hayatlarını kaybetti
YEREL HABERLER Korona virüse yakalanan kardeşler hayatlarını ...
Malatya'da FETÖ'ye 1 tutuklama
YEREL HABERLER Malatya'da FETÖ'ye 1 tutuklama
Covid-19 kurallarına uymayanlara ceza
YEREL HABERLER Covid-19 kurallarına uymayanlara ceza
FETÖ/PYD’den ihraç edilen polis tutuklandı
YEREL HABERLER FETÖ/PYD’den ihraç edilen polis tutuklandı
Başkan Güder’den 23 Nisan mesajı
YEREL HABERLER Başkan Güder’den 23 Nisan mesajı
Gürkan’dan siyasi partiler değerlendirmesi
YEREL HABERLER Gürkan’dan siyasi partiler değerlendirmesi
Çınar, kursiyerlerle bir araya geldi Çınar: “Kültürel yatırımlarımız, Yeşilyurt’un gelişen yüzüdür”
YEREL HABERLER Çınar, kursiyerlerle bir araya geldi Çınar: “Kültürel ...
Yeşilyurt'a dev spor kompleksi Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar: “Tesislerimizde geleceğin milli takım sporcuları yetişecek”
YEREL HABERLER Yeşilyurt'a dev spor kompleksi Yeşilyurt Belediye ...
Kumarcılar polise takıldı
YEREL HABERLER Kumarcılar polise takıldı
Çilesiz otobüs durağı yenilenerek hizmete sunuldu
YEREL HABERLER Çilesiz otobüs durağı yenilenerek hizmete sunuldu
Malatya'da yoğun bakımlarda doluluk oranı artıyor
YEREL HABERLER Malatya'da yoğun bakımlarda doluluk oranı artıyor
İspendere’nin enerji ihtiyacı GES ile karşılanacak Başkan Güder: “Sağlık turizminde örnek alınan ilçeler arasındayız”
YEREL HABERLER İspendere’nin enerji ihtiyacı GES ile ...
MTSO’dan MÜSİAD Malatya Şubesi’ne ziyaret Sadıkoğlu: “İş insanlarımızın işlerini geliştirmeleri için varız”
YEREL HABERLER MTSO’dan MÜSİAD Malatya Şubesi’ne ziyaret Sadıkoğlu: ...
Kemal Sunal’ın ismi memleketi Doğanyol’da yaşatılacak
YEREL HABERLER Kemal Sunal’ın ismi memleketi Doğanyol’da yaşatılacak
Malatya'da bir mezra karantinaya alındı
YEREL HABERLER Malatya'da bir mezra karantinaya alındı
Malatya'da 1 mezra karantinaya alındı 
YEREL HABERLER Malatya'da 1 mezra karantinaya alındı 
Konak-Tecde bağlantı yolunda çalışmalar tamamlandı Gürkan, “Büyükşehir belediyesi olarak her alanda tarihi hamleler yapıyoruz”
YEREL HABERLER Konak-Tecde bağlantı yolunda çalışmalar ...
Başkan Gürkan, Gazeteciler Cemiyetini ziyaret etti Gürkan: “Gazetecilerimiz sorunlarının yanında sorumluluklarını bir tarafa itmemeli”
YEREL HABERLER Başkan Gürkan, Gazeteciler Cemiyetini ziyaret ...
Malatya'nın trafik sorununa bir neşter daha vuruldu
YEREL HABERLER Malatya'nın trafik sorununa bir neşter daha vuruldu
MTÜ'nün gerçekleştirdiği webinarda ders bilgi paketlerinin hazırlanması anlatıldı
YEREL HABERLER MTÜ'nün gerçekleştirdiği webinarda ders bilgi ...
Bakan Pakdemirli'den Baraj müjdesi
YEREL HABERLER Bakan Pakdemirli'den Baraj müjdesi
Yeşilyurt Belediyesi, tarımsal üretime hız verdi Belediye Başkanı Mehmet Çınar: “Tarımsal yatırımlarımızla ekonominin gelişmesine katkı sunuyoruz”
YEREL HABERLER Yeşilyurt Belediyesi, tarımsal üretime hız ...
Hizmet sektörü için aşı çağrısı MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu: "Hizmet ve üretim sektörüne aşı önceliği verilmeli"
YEREL HABERLER Hizmet sektörü için aşı çağrısı MTSO Başkanı Oğuzhan ...
Malatya’da camilere ücretsiz dezenfekte
YEREL HABERLER Malatya’da camilere ücretsiz dezenfekte