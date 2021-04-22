Başkan Çınar’dan 23 Nisan mesajı

Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayarak, "23 NisanTürk tarihinin önemli dönüm noktalarından birisidir” ifadelerini kullandı.

TBMM’nin açılışının 101 nci yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımlayan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Cumhuriyete giden yolun çizildiği 23 Nisan, esaret altına alınmak istenen bir milletin bağımsızlık adına attığı tarihi adımlardan birisidir. Milli egemenliği tesis eden ilk Meclis, vatan sevgisinin, birlik ve beraberliğin, bağımsızlık uğruna sergilenen fedakârlıkların timsali olmuştur. 23 Nisan 1920 tarihi, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşu olduğu gibi, egemenlik yetkisinin millete verilişinin günü olması nedeniyle de büyük bir anlam ifade etmektedir. Milletin egemenliğini koruyacak olan meclisimizin açılışı, meclisin ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk tarafından tüm dünya çocuklarına armağan edilmiştir. En değerli varlıklarımız olan çocuklarımıza, mutlu ve aydınlık bir gelecek hazırlayabilmek, beklentilerine, sorunlarına cevap verebilmek ve düşlerini gerçekleştirebilecekleri bir dünya oluşturabilmek, gelecek adına bugünden sunabileceğimiz en büyük armağanımız olacaktır. Çocuklarımız hepimizin geleceğidir. İnanıyorum ki, bugünün çocukları, ileride çok daha müreffeh bir Türkiye'yi inşa edecek, dünya barışına önemli katkılar sağlayacaklardır. Bu duygu ve düşüncelerle, Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere milli mücadelede emeği geçmiş olan herkesi en derin saygı ve rahmetle anıyor, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 101. yılını ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı en içten duygularımla kutluyorum” ifadelerine yer verdi.

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