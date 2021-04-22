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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Öğrencilere sınav deneme seti hediyesi

İHA

Öğrencilere sınav deneme seti hediyesi

Malatya’nın Yeşilyurt Kaymakamı Turgay Gülenç ile Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Halk Eğitim Merkezi’nde açılan kurslarda üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilere, LGS, AYT ve TYT Deneme Seti hediye etti.
Yeşilyurt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Polis Amca Ortaokulunda düzenlenen etkinlikte öğretmenler ve öğrencilerle buluşan Yeşilyurt Kaymakamı Turgay Gülenç ile Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, başarı dileklerinde bulundukları öğrencilere hazırlanan deneme setlerinin yanı sıra soru bankaları, maske ve el dezenfektanı dağıttılar. Kitap dağıtımının yapıldığı sınıflarda öğrencilere sınav kaygısını yenmeleri konusunda tavsiyelerde bulunan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, hedeflerine ulaşabilmek için çaba harcayan öğrencilere destek amacıyla hazırladıkları sınava hazırlık kitaplarının, öğrencilerin ideallerine ulaşmalarına katkı sunmasını arzuladığını belirtti. Üniversite sınavlarına hazırlanan gençlere her türlü desteği verdiklerini söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ Gelecekle ilgili bir ideal ve hedef belirleyip, yapılacak sınavlar için ter döken, emek sarf eden ve çalışan gençlerimizin ders hayatlarına bizlerde bu şekilde destek vermeye çalışıyoruz. Öğrencilerimizin başarısı bizim için en büyük mutluluk ve gururdur. Dağıttığımız kitapların gençlerimizin eğitim hayatlarına katkı sunmasını ümit ediyorum. Gençlerimizi yeni kaynaklar ve kitaplarla buluşturmak adına bu tür organizasyonları sık sık yapıyoruz. Dağıttığımız kitaplardan gençlerimizin mutlu olmasıyla birlikte bizlerde paket halinde hazırladığımız kitapları bu tür etkinliklerde gençlerimize takdim ediyoruz. Bizim temel hedefimiz, bütün gençlerimizin iyi bir meslek sahibi olarak vatanına ve milletine yararlı birey olmasıdır. Gelecekte ülkemizi ve kentimizi yönetecek olan gençlerimizin yeterli donanıma ve seviyeye sahip olması içine bizlerde tüm imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız. Gençlerimizin iyi yetişmeleri içinde zamanlarını faydalı geçirmeleri, sabırla çalışmaları, özverili ve fedakarca derslerine odaklanmaları gerekmektedir. Bugün çekilen zahmet ve sabır, gelecekte ki güzel başarıların habercisi olacaktır. Verilen her mücadele ve dökülen her alın terinin bir gün karşılığı mutlaka gelecektir. Belediye olarak gençlerimizin yeterli donanıma sahip olması, sosyal ve sportif yönlerinin güçlendirilmesi amacıyla çok önemli yatırımları ilçemizle buluşturduk.. İlçemizin dört bir tarafında hizmete sunduğumuz Millet Kıraathanelerimiz, Gençlik Merkezlerimiz, Kültür ve Sanat Merkezlerimiz, 30 farklı noktada yapımı süren spor tesislerimiz ve hayata geçirdiğimiz sosyal sorumluluk projelerimizin temel gayesi, siz gençlerimizin okuması, bilgi sahibi olması, her alanda kendisini yetiştirmesi ve donanımlı bir şekilde geleceğe hazırlanmasıdır. Sosyal ve sportif faaliyetlere katılan genç sayımızı ne kadar artırırsak kendimizi o denli başarılı sayar, hedeflerimize ulaşmış sayarız. Buradaki tek amaç; gençlerimizin başarılı olması ve en iyi yerlere gelmesidir. Sizler ne kadar başarılı olursanız Malatya ve Yeşilyurt’un başarı oranı da o denli artacaktır. Üniversite sınavlarına girecek tüm gençlerimize sonsuz başarılar diliyorum” diye konuştu.
Yeşilyurt Belediyesi’nin eğitim hizmetlerine yenilerini eklemesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Yeşilyurt Kaymakamı Turgay Gülenç ise “ Yeşilyurt Belediyemiz tarafından hazırlanan deneme setleri ve soru bankalarını gençlerimize hediye ettik. Belediyemiz eğitim ve sosyal alanlarda başarılı hizmetlerin altına imza atmaya devam ediyor. Belediye Başkanımızı ve çalışanlarını kutluyorum. Gençlerimizin hayalini kurdukları üniversitelere gitmek için çok çalışmaları gerekiyor. Tüm gençlerimize başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.
Polis Amca Ortaokulunda düzenlenen programa, Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal Kalay, Yeşilyurt Belediye Meclis Üyelerinden Mehmet Özen ve Nebi Yiğit, AK Parti Yeşilyurt İlçe Yönetim Kurulu Üyelerinden Barbaros Ünal ve Gökmen Yağlıca ve Çukurdere Mahallesi Muhtarı Mehmet Fatih Gönültaş katıldı.

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