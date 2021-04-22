Yeşilyurt'ta çocuklar için şenlik Çınar: “Bütün çocuklar mutlu ve huzurlu olmayı hak ediyor”

Malatya’nın Yeşilyurt Kaymakamı Turgay Gülenç ile Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’nün Dilek Mahallesi’nde gerçekleştirdiği Çocuk Şenliğine katılarak çocukların mutluluğunu ortak oldular.

Yeşilyurt Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Dilek Mahallesi’nde hizmete sunulan Mesut Özil Spor Tesislerinin yan tarafındaki parkta Çocuk Şenliği düzenledi.

Yeşilyurt Belediyesi ekipleri tarafından kurulan langırt, basketbol ve masa tenisi alanlarına yoğun ilgi gösteren çocuklar, keyif dolu anlar yaşadılar. Yeşilyurt Belediyesi tarafından dağıtılan Türk Bayraklarıyla park içerisinde neşe içerisinde oynayan, koşan ve spor yapan çocuklara, Yeşilyurt Kaymakamı Turgay Gülenç ile Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar tarafından madalya ve çeşitli hediyeler takdim edildi.

Çocuk Şenliğinde çocukları yalnız bırakmayan Yeşilyurt Kaymakamı Turgay Gülenç ile Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar da, çocuklarla birlikte langırt ve masa tenisi oynadılar.

Renkli ve heyecan dolu anların yaşadığı etkinlikte çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını tebrik eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Dünyada ilk ve tek çocuk bayramı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Dilek mahallemizde düzenlediğimiz Çocuk Şenliğinde geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızla bir arada olmaktan çok büyük mutluluk duymaktayız. Öncelikle aziz milletimizin ve tüm çocuklarımızın, şanlı tarihimizin dönüm noktalarından olup, bağımsızlığımızı tüm dünyaya bir kez haykırdığımız bu özel ve anlamlı günlerini en kalbi duygularımla kutluyorum. 23 Nisan’da sokağa çıkma kısıtlaması olması münasebetiyle Dilek Yeşilkonak’taki eğitim programlarına katılan çocuklarımızın katılımıyla çok güzel etkinlikler düzenledik. Mahalleye kazandırdığımız ve gençlerimizin yoğun ilgi gösterdiği Mesut Özil Halı Sahamızın hemen yan tarafındaki park alanımıza katılan çocuklarımızın neşesi ve mutluluğu görülmeye değerdi. TBMM’nin 101 yıl önce açılması ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından bu özel günün çocuklara bayram olarak hediye edilmesinden sonra her yıl farklı etkinliklerle tüm dünya çocuklarının katılımıyla güzel şenlikler düzenleniyordu. Maalesef iki yıldır pandemi süreci nedeniyle coşkulu ve yoğun katılımlı etkinlikler ve şenlikler yapılamıyor. Yeşilyurt Belediyesi olarak ta pandemi kuralları altında Dilek mahallesinde düzenlediğimiz etkinlikte çocuklarımıza bir nebze de olsa mutlu etmeye ve bayramlarını kutlama çalıştık. Koşan, basket atışı yapan, masa tenisi oynayan ve langırt başında hünerlerini sergileyen çocuklarımızın gözlerindeki parıltı, yaşadıkları mutluluk etkinliğimizin hedefe ulaştığını göstermektedir. Bütün çocuklar mutlu, huzurlu ve sağlıklı olmayı hak ediyor. Tüm halkımızdan ricamız, kısıtlamalardan dolayı yarın ki etkinlikler yapılamayacak ancak camlarımızı ve balkonlarımızı şanlı Türk Bayrağımızla süsleyelim. Anne ve babalarımızdan ricamız çocuklarımıza Türk Bayrakları veya yarına özel süslemeler alsın, evlerimizi, balkonlarımızı güzel bir şekilde süsleyip 23 Nisan’ın o asil ruhunu güçlü bir şekilde gözler önüne serelim. Bizim tek hedefimiz; geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı vatan ve millet aşkıyla büyütmek, şanlı al bayrağımızın o asil ruhunu

kalplerine nakşetmektir. Çocuklarımızı vatanına ve milletine yararlı bireyler olarak yetişmeleri içinde elimizden geleni yapıyoruz. Şenliğimize katılan çocuklarımızın neşesi, coşkusu ve enerjisi bizi gelecek adına umutlandırmaktadır. Çocuklarımızın gözlerindeki parıltı, aydınlık ve parlak bir geleceğin habercisidir. Tüm çocuklarımızın ve dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlar, sevgi, barış ve huzur dolu bir Dünya’da hep birlikte yaşamayı temenni ederim. Çocuklarımıza sağlık, sıhhat ve pandemiden uzak güzel bir hayat diliyorum ” diye konuştu.

Dilek Mahallesi’ndeki çocuklarla güzel bir etkinlikte bir araya geldiklerini ifade eden Yeşilyurt Kaymakamı Turgay Gülenç ise “ 23 Nisan Bayramı öncesinde çocuklarımızın mutluluğuna bizlerde şahit olduk. Belediye Başkanımız ve ekipleri yine güzel bir etkinlik düzenledi. Çocuklarımız farklı sportif aktivitelere katılıp güzel anlar yaşadılar. Bu vesileyle T.B.M.M’nin açılışının 101’nci yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını en kalbi duygularımla kutluyorum” dedi.

Dilek Mahallesi’nde düzenlenen Çocuk Şenliğine; Yeşilyurt Belediye Meclis Üyelerinden Mehmet Özen ve Nebi Yiğit, Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Nogay, Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal Kalay, AK Parti İlçe Yönetim Kurulu Üyelerinden Barbaros Ünal ve Gökmen Yağlıca, Yeşilyurt İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Mehmet Özgül, Dilek Mahallesi Muhtarı Ali Aslan ile mahalle sakinleri ve çocuklar katıldı.

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