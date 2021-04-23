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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Milletvekili Fendoğlu’ndan 23 Nisan mesajı

İHA

Milletvekili Fendoğlu’ndan 23 Nisan mesajı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) MYK üyesi ve Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) 101. Yaşı, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, 23 Nisan kutlaması mesajında, bu yıl 23 Nisan’ın Covid19 pandemisi nedeniyle buruk kutlandığını belirterek, “TBMM, gücünü ve meşruiyetini Türk milletinden alarak ebediyen var olacaktır” dedi.

Fendoğlu mesajında, “Türkiye Büyük Millet Meclisinin 101. Yaşı, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını COVİD19 pandemisi nedeniyle coşkuyla ve yoğun katılım eşliğinde ifa edememenin burukluğunu yaşıyoruz. TBMM'nin açılışından tam 101 yıl sonra Devletimiz ve Milletimiz bu salgınla azim ve kararlılıkla mücadelesini sonuna kadar devam ettirecek ve ümitle beklenen, özlenen günlere ulaşılacaktır. Hangi şart altında olursa olsun, Gazi Meclisimizin Kuruluşunun 101. Yılını idrak etmenin gururu tarifsizdir” ifadelerine yer verdi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin, Türk milletinin tam bağımsız yaşama iradesinden doğmuş, esaret ve ezikliğe meydan okuyan tarihinden bir güneş gibi parladığına dikkat çeken Fendoğlu, “Ankara’da açılan ilk Meclis son yurdumuzun üzerindeki karanlık bulutları dağıtmış, umutsuzluğu ve kötümserliği silip atmıştır. Milli Mücadele’nin sevk ve idare merkezi olmuş, kurtuluş ve kuruluşun simgesi, İlk Meclis’in emsalsiz mücadelesi sayesinde, ya manda ya himaye diyenler, Ya İstiklal Ya Ölüm seslenişiyle kenara itilmişler, bir daha da seslerini çıkaramamışlardır. İlk Meclis, Asra mühür vurup Milli iradeyi destanlaştırmış, hem de yedi düvele ilan etmiştir. Vatan kurtarmış, devlet kurmuştur. 23 Nisan 1920 tarihinden 29 Ekim 1923 tarihine giden ve nice muazzam mücadelelerinin verildiği bir süreçte, 23 Nisan 1920 ruhu, bağımsızlığımızın, birlik ve beraberliğimizin sembolü olarak gelecek nesillere aktaracağımız en büyük emanetimizdir. Türkiye’nin kuruluş ilkeleri arasında yer alan ‘Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir’ ilkesi, bu topraklarda ilelebet devam edecek bir idealdir. TBMM, gücünü ve meşruiyetini Türk milletinden alarak ebediyen var olacaktır. Bu kutlu günün, çocuklarımıza bayram olarak hediye edilmesi ise, millet ve devlet hayatının süreklilik içermesine yönelik idealist bir bakışın her daim var olduğunu göstermiştir. Bu vesileyle Ülkemizin, Ülkülerimizin teminatı ve Milli Egemenlik mirasını devralacak, yarının büyükleri sevgili çocuklarımızın bayramını yürekten kutluyor, sağlıklı, huzurlu bir şekilde yetişmelerini; hayatları boyunca vatan ve millet sevgisiyle dolu olmalarını temenni ediyor, bu zor günlerden sonra , daha pek çok bayramı doyasıya ve sevinç içinde kutlayacakları günlerin yakın olduğunu belirtmek istiyorum. Ayrıca TBMM'nin ilk Başkanı, ilk Cumhurbaşkanımız, Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucu Başbuğu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, Türk milletinin şerefli tarihinde izi bulunan tüm kahramanlarımıza, ilk Meclisin saygıdeğer üyelerine, kanlarıyla toprağa vatan mührü vuran bütün şehitlerimize şükran ve minnetle Cenabı Allah'tan rahmetler diliyorum. Rahmet ve bereket ayı 11 Ayın sultanı Ramazanı Şerifimizin mübarek olmasını, Türk milletine ve Türkİslam dünyasına hayır, huzur, bereket ve dirlik getirmesini niyaz ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle Gazi Meclis’imizin 101’nci Kuruluş yıl dönümünü saygıyla kutluyor, bütün çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı yürekten tebrik ediyorum” şeklinde mesajını tamamladı.

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