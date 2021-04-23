23 Nisan’a sade kutlama

Malatya'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlaması korona virüs salgını nedeniyle sınırlı katılımla kutlandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay, Atatürk anıtına çelenk sundu. Anıt önünde saygı duruşunda bulunan ve İstiklal Marşı okuyan protokol üyeleri, salgına karşı sosyal mesafe önlemi aldı.

Törenin ardından açıklamalarda bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay, ”Yine bir 23 Nisan günü manevi huzurunuzdayız. Bundan bir asır önce işgal altındaki ülkemizi bağımsızlığına kavuşturmak adına giriştiğiniz o kutsal mücadeleyi selamlıyoruz; o mücadelenin ruhunu benliğimizde taşıyoruz. Ülkemizin işgal altında olduğu o çok zor günlerde bile, umudunu yitirmeyen, büyük fedakârlık gösteren halkımıza, liderlik yaparak, mücadeleyi bizzat yöneterek, Milli Egemenlik tutkumuzu öne çıkardınız. Bu Milli Egemenlik ruhu ile kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisinin 101. Yılının gururunu yaşamaktayız. Huzurunuzda, milli mücadele kahramanlarımızı hürmet ve minnetle anıyor, bize bıraktığınız emaneti gururla ve şerefle gelecek kuşaklara taşıyacağımızı bilmenizi istiyoruz. Ruhunuz şad olsun” dedi.

Dünyada çocuklara armağan edilen tek bayramın 23 Nisan olduğunu vurgulayan Kanbay, ”Milletimizin yazdığı bu destanın sizlere armağan edilmesinin nedeni, sizlere olan güven ve sizlere duyulan inançtır. Dünyada çocuklara armağan edilen biricik bayram, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’dır. Bayramınızı yürekten kutluyorum” ifadelerini kullandı.

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