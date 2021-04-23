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Malatya'da, koronavirüs tedbirli 23 Nisan töreni

DHA

Malatya'da, koronavirüs tedbirli 23 Nisan töreni


Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)MALATYA'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, koronavirüs tedbirleri kapsamında düzenlenen törenle kutlandı.
Atatürk Caddesi'ndeki törende, İl Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasından ardından anıt defteri imzalandı. Törende İl Milli Eğitim Müdürü Kanbay, "Yine bir 23 Nisan günü manevi huzurunuzdayız. Bundan bir asır önce işgal altındaki ülkemizi bağımsızlığına kavuşturmak adına giriştiğiniz o kutsal mücadeleyi selamlıyoruz; o mücadelenin ruhunu benliğimizde taşıyoruz. Ülkemizin işgal altında olduğu o çok zor günlerde bile umudunu yitirmeyen, büyük fedakârlık gösteren halkımıza liderlik yaparak, mücadeleyi bizzat yöneterek, milli egemenlik tutkumuzu öne çıkardınız. Bu milli egemenlik ruhu ile kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 101'inci yılının gururunu yaşamaktayız. Huzurunuzda, milli mücadele kahramanlarımızı hürmet ve minnetle anıyor, bize bıraktığınız emaneti gururla ve şerefle gelecek kuşaklara taşıyacağımızı bilmenizi istiyoruz. Milletimizin yazdığı bu destanın sizlere armağan edilmesinin nedeni, sizlere olan güven ve sizlere duyulan inançtır. Dünyada çocuklara armağan edilen biricik bayram, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'dır. Bayramınızı yürekten kutluyorum" dedi.DHA-Genel Türkiye-Malatya Taha AYHAN
2021-04-23 11:08:53

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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