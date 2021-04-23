Seyir halindeki otomobil, alev alev yandı

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Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)MALATYA'da, seyir halindeyken motor bölümünde yangın çıkan otomobilden yükselen alevleri, itfaiye ekipleri söndürdü.

MalatyaElazığ kara yolu Hacıhaliloğluçiftliği Mahallesi'nde, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 RR 6627 plakalı otomobilin motor bölümünde, sabaha karşı yangın başladı. Sürücü, durdurduğu otomobilden indikten sonra itfaiyeye haber verdi. İhbarla gelen itfaiye ekipleri, müdahale edip, yargını söndürdü. Otomobil, kullanılamaz hale geldi. DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2021-04-23 11:40:51



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