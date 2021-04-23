Darende’de 23 Nisan kutlaması

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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın yıl dönümü kutlamaları, tüm yurtta olduğu gibi Malatya’nın Darende İlçesi’nde de korona virüs salgını nedeniyle sönük geçti.

İlçe Hükümet Konağı önünde, Atatürk Anıtına çelenk konulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile 23 Nisan kutlama töreni sona erdi.

Törene, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi İnce ve okul müdürleri katıldı. Program mesafe kuralları dahilinde gerçekleştirildi.

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