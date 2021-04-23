Malatya'da kısıtlamada sokaklar boş kaldı 

Foseptik çukuruna attılar! Bu yapılır mı?

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Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)MALATYA'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında, cadde ve sokaklar boş kaldı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından, Malatya'da, meydan, cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu. Sokağa çıkma yasağı kapmasında bulunan iş yerlerinin kapalı olduğu kentte, polis ekiplerince kent merkezinde denetim gerçekleştirildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2021-04-23 13:08:18



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