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Eski özel idare binası alanında yapılacak olan iş merkezi çalışmaları başladı Gürkan, “ İnşaat çalışmamız yılsonunda tamamlanacak”

İHA

Eski özel idare binası alanında yapılacak olan iş merkezi çalışmaları başladı Gürkan, “ İnşaat çalışmamız yılsonunda tamamlanacak”

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) ile yapılan protokol çerçevesinde inşaat çalışmalarına başlanılan Eski Özel İdare Binasının olduğu alanda incelemelerde bulundu.
Yapılan çalışmalar hakkında bilgiler alan Başkan Gürkan, çalışmaların yılsonunda tamamlanacağını söyledi.
Eski Özel İdare Binasının bulunduğu alanda yapımına başlanan İş Merkezi çalışmalarında incelemelerde bulunan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a, Genel Sekreter Yardımcıları, Daire Başkanları ve Şube Müdürleri eşlik etti.

İnşaat çalışmaları hakkında bilgiler veren Genel Sekreter Yardımcısı Latif Okyay, “Yatırım Koordinasyon Başkanlığı yani Malatya Valiliği ile yapmış olduğumuz protokol gereği Eski Özel İdare Binasının bulunduğu alanda çalışmalarımıza başladık. İnşaat alanımızda 3 bin metrekarelik bir İş Merkezi çalışması yapıyoruz. İş Merkezimizin ön tarafı bodrum, zemin kat artı 5 kat, arka kısmı ise bodrum, zemin artı 2 kat olmak üzere iki bloktan oluşuyor. Zemin katta dükkânlar, üst katlarda ise ofisler inşa ediliyor. Valiliğimizle yaptığımız protokol gereği inşaat sürecimiz başladı. İnşallah yılsonunda İş Merkezimizi bitirmiş olacağız” dedi.
Yılsonuna kadar çalışmaların tamamlanarak İş Merkezinin faaliyete geçeceğini belirten Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “İnşaat çalışmasını başlattığımız alanımız, Yatırım İzleme Birimiyle yapılan protokol çerçevesi içerisinde Malatya Valiliğimizle birlikte Eski Özel İdare Binası olan ve daha sonrasında YİKOB dediğimiz Yatırım İzleme Birimine geçti. Büyükşehir Belediyemiz ve Esenlik Şirketimizle birlikte inşaat alanı alınarak yap, işlet ve devret modeliyle bir kısmını Belediyemizi bir kısmını da YİKOB’a vermek üzere 3 bin metkeralik kapalı alanı olan inşaat kısmı çalışmalarımız başladı. İnşaat çalışmamız Esenlik Şirketi tarafından yapılıyor.
Yapılan çalışmalarda özellikle bodrumun ve zemin katının Esenlik Şirketimizin olmasının ve üstünün ön tarafta kalan blokun Belediyemize verilmesi ve diğer kısımlarının da Malatya Valiliğine verilecek şekilde yapılan protokol çerçevesi içerisinde şuanda zemin kazıları tamamlandı ve demir döşemesi çalışmaları yapılıyor. İnşaatımızı bu yılın sonunda bitirerek hem Esenlik mağazamızın faaliyete geçmesi, hem de belediyemizin ihtiyaç duyduğu birimlerin kullanacağı fiziki alanların oluşması önemli olacak. Ayrıca Valiliğimizin ve YİKOB’un ihtiyaç duyacağı ilgili idari ofislerin yapılması ve depremden dolayı yıkılmak durumunda olan binanın enkazının kaldırılmış olması, hem de fiziki yapının ortaya çıkması ve bu fiziki yapıda hem YİKOB’un, hem Belediyemizin, hem de Esenlik ’in yararlanacak olması Malatya açısından önemli bir kazanımdır diyorum. Bu çalışmaları yapan değerli ekibimize, inşaat sürecimizi devam ettiren Esenlik Şirketimize ve alanı bize tevdi etme noktasında protokolle birlikte yapımını sağlayan Valiliğimize ve YİKOB’a teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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