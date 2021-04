Yeşilyurt Belediyesi’nden kadın mesleki eğitim merkezi Çınar: “Eğitim hizmetlerine örnek gösterilecek dev bir yatırımı ilçemize kazandıracağız”

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın girişimlerinin ardından ilgili kurumlardan Yeşilyurt Belediyesine devri gerçekleşen Kiltepe Mahallesi Sunguroğlu Sokak’ta bulunan 5 katlı bina, Fırat Kalkınma Ajansının (SOGEP) kapsamında verdiği desteğin ardından Yeşilyurt Belediyesi tarafından gerçekleştirilen tadilat ve bakım çalışmalarından sonra Kiltepe Kadın Mesleki Eğitim Merkezine dönüştürülüyor.

Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Yöresel yemek, tekstil ve kuaför kurslarından Erdem Okullarına, sanatsal, kültürel ve eğitim programlarından birbirinden farklı birçok etkinliği hemşerilerimizle buluşturacağımız Kiltepe Kadın Mesleki Eğitim Merkezimiz, eğitim yatırımlarına örnek gösterilecek özel bir eser olarak hizmete sunulacaktır” dedi.



Toplam 3 bin 500 metrekare alana sahip binayı, bölgede başka bir örneği olmayan kültürel bir yatırıma dönüştürmek adına büyük bir çaba sarf eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın talimatıyla gerçekleşen dönüşüm yatırımlarında sona yaklaşıldı.

İç ve dış tasarımı tamamlandıktan sonra iç tefrişatında ise sona yaklaşılan Kiltepe Kadın Mesleki Eğitim Merkezi, birbirinden farklı kurslar, sanatsal, kültürel ve eğitim programlarına ev sahipliği yapacak.

Yeşilyurt’un eğitim ve kültür vizyonuna yakışan yatırımlarına bir yenisini daha ekleyeceklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Kiltepe Kadın Mesleki Eğitim Merkezinin eğitim yatırımlarına örnek gösterilecek bir anlayışa ve vizyona sahip olacağını söyledi.

5 katlı binanın her katında farklı kurslar ve etkinliklere ev sahipliği yapacaklarına dikkat çeken Çınar, yöresel yemek, tekstil ve kuaför kurslarından Erdem Okuluna, sanatsal, sportif ve kültürel aktivitelerden farklı konulardaki bilgilendirme etkinliklerine kadar 7’den 70’e tüm vatandaşlara hitap edecek eğitim hizmetlerini tek çatı altında toplayacaklarını ifade etti.

Kiltepe Kadın Mesleki Eğitim Merkezinin bölgede başka bir örneği olmayan değerli bir yatırım olduğunu vurgulayan Çınar, “ Kiltepe mahallemizde yapımında sona yaklaştığımız, 5 kat üzerinde, yaklaşık 3.500 metrekarelik binada hizmete sunacağımız Kadın Mesleki Eğitim Merkezimiz, sanatsal, kültürel ve sosyal faaliyetler anlamında bölgemizin en büyük yaşam merkezlerinden bir tanesi olacaktır. Spor faaliyetlerinden yöresel yemek kurslarına, kuaför eğitimlerinden tekstil atölyelerine, farklı sanatsal kurslardan eğitim hizmetlerine kadar geniş yelpazede eğitim ve sosyal etkinliklerin olacağı dev bir yatırımı daha bölgemize kazandıracağız. 46 yaş grubundaki çocuklarımıza yönelik açtığımız Erdem Okullarımızı burada da faaliyete sunacağız. Binanın her katına farklı fonksiyonlar yükleyerek bölgemizin kültürel ve sosyal gelişimine güçlü bir destek daha sağlamış olacağız. İlçemizin farklı bölgelerinde hizmet veren Yeşilkonak, Kültür ve Sanat Merkezlerimizde yakaladığımız kalite standardını burada daha iyi bir seviyeye çıkartacağız. Birbirinden farklı alanlarda açılacak kurslar, eğitim ve kültürel odaklı hizmetleriyle yüksek bir hizmet kapasitesine sahip olacak şekilde projelendirdiğimiz buradaki eğitim merkezimiz, eğitim yatırımlarına örnek gösterilecek çok değerli bir eser olarak hizmete girecektir“ şeklinde konuştu.

Kiltepe ve çevre mahallelerimizin daha fazla tercih edilmesini sağlayacak, bölgemizin yaşam seviyesinin artmasına vesile olacak dev bir yatırımı daha bölgemize kazandıracak olmanın heyecanı içerisinde olduklarını sözlerine ekleyen Başkan Çınar, “İlçemizin eğitim hizmetlerinde yakaladığı başarı seviyesini merkezkırsal ayrımı yapmadan ihtiyaç duyulan her mahalleye kazandırdığımız yatırım alanlarıyla taçlandırıyoruz. Vatandaşlarımızın daha fazla sosyalleşmeleri, bilgi dağarcıklarını geliştirmeleri ve farklı meslek dallarında kendilerini geliştirmeleri için bu tür yatırımlara çok büyük önem veriyoruz. Faaliyete sunduğumuz Kiltepe Kültür Merkezimiz, yapımı devam eden sokak sağlıklaştırma projeleri, sportif ve sosyal yatırımlarımızın yanı sıra şu anda yapımı süren eğitim merkezimizle bu bölgemizi ciddi seviyede hareketlendireceğiz. İlçemizde eğitim alan kişi sayısını ne kadar artırırsak ilçemizde o denli gelişir ve büyür. Kiltepe ve çevre mahallelerimizin eğitim, spor ve kültürel hayatını ne kadar zengin ve dolu dolu hale getirirsek buradaki güzel yansımalar Yeşilyurt’un gelişim seviyesine de katma değer katacaktır. Kadınlarımız ve gençlerimize yönelik yatırımlarımızın ve projelerimizin sayısını hiç durmadan artıracağız. Sivil toplum kuruluşları, kamu ve kurumlar, meslek örgütlerimizle ortaklaşa yapacağımız buradaki faaliyetlerimiz, açacağımız kurslarımız ve eğitim programlarımızla Yeşilyurt’un marka değerine yakışan hizmetlerimizi taçlandıracağız. 7’den 70’e tüm vatandaşlarımıza hitap edecek eğitim ve kültürel faaliyetlerimizle bölgemize farklı bir dinamizm ve hareketlilik kazandıracağız. Binanın tadilat ve onarım işleri tamamlanmak üzere, şu anda iç tefrişat yapılıp, malzemeler yerleştiriliyor. Böylesine anlamlı bir projenin gerçeğe dönüşmesinde (SOGEP) kapsamında desteklerini esirgemeyen Fırat Kalkınma Ajansına ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum. Yakın zamanda açılışını yaparak Yeşilyurt’umuzu dev bir yatırımla daha buluşturmuş olacağız. Kentimizin ihtiyaç duyduğu çok özel bir yatırımın hizmete girmesini bizlerde sabırsızlıkla bekliyoruz. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

Kiltepe Mahallesi Muhtarı Celal Demirtaş’ta, Kiltepe’de gerçekleşen yatırımlardan dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a teşekkürlerini sundu.

Kiltepe Kadın Mesleki Eğitim Merkezi’nde gerçekleşen inceleme gezisine, Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Oğuz Özcan ve Mehmet Nogay, Yeşilyurt Belediye Meclis Üyelerinden Habip Ahmet Şahin ve Süleyman Bayram, AK Parti İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri Erkan Özpınar ve Mehmet Eroğlu ile Yeşilyurt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler, Fen İşleri ile ARGE Müdürleri de katıldı.

