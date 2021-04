Güder’den anlamlı ziyaret

Malatya’nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle 15 Temmuz Şehidi Engin Tilbeç ve Şehit J.Er Ercan Akın’ın baba ocağını ziyaret etti.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla 15 Temmuz gecesi darbe girişimini protesto ederken tankın altında kalarak şehit olan 16 yaşındaki Engin Tilbeç ve 15 Temmuz 1996 günü Hakkari Yüksekova’da PKK terör örgütü ile girdiği çatışmada şehit düşen Jandarma Er Ercan Akın’ın ailelerini ziyaret etti. İki şehit ailesinin baba ocaklarını ziyaret ederek hayır dualarını alan Başkan Güder, şehit ailelerinin her daim yanlarında olduklarını kaydederek bir isteklerinin olup olmadığını sordu. Şehit aileleriyle yakından ilgilenen Başkan Güder, “Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sizlerin daima yanında olacağız, her türlü ihtiyacınızda gönlümüzde kapımızda sizlere daima açık” diyerek, şehit çocuklarına özel olarak hazırlanan eğlence dolu 23 Nisan hediyelerini şehit ailelerine takdim etti.



“Şehitlerimizin emanetleri bizim başımızın tacıdır”

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Şehit ve gazilerimizin kutlu emanetleri bizim başımızın tacıdır. Şehit aileleri ve gazilerimiz bizim için çok önemlidir. Battalgazi Belediyesi olarak bizler her zaman, şehit ailelerimizin ve gazilerimizin yanındayız. Türkiye’mize göz diken hainlerin terör faaliyetlerini engellemek için Mehmetçiğimiz ve güvenlik güçlerimiz, gece gündüz demeden nöbet tutuyorlar. Rabbimden vatanı için canını seve seve vermeye hazır güvenlik güçlerimize, güç ve kuvvet diliyorum. Rabbim onları esirgesin. Bu vatan için hepimizin canı feda olsun. Şehit annelerimiz ve babalarımızın dillerinden dökülen tek bir söz vardı: ‘Vatan sağ olsun, Memleket sağ olsun. Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez. Bir canım daha olsa onu da veririm’ diyen bir anne ve babanın evlatlarıyız. Evlatlarımız bundan sonraki süreçte şehit olmasın diye hükümetimiz üzerine düşen görevi yerine getiriyor. Ülkemizde yaşamak bir bedel gerektiriyor. Rabbim bir daha bu ülkeyi eski günlerine götürmesin. Bu vatanın aydınlık geleceğine kasteden terör örgütlerin hevesleri kursaklarında kalacaktır. Bugünde şehitlerimizin saygıdeğer annelerini ve babalarını ziyaret ederek ellerini öptük, hayır dualarını aldık. Şehitlerimizin ailesinin, çocuklarının ve kardeşlerinin 23 Nisan Bayramını canı yürekten kutluyorum. Türk milletinin başı sağ olsun, rabbim sizlere sabırlar versin. Tüm şehitlerimizi saygı, rahmet ve dualarla yad ediyorum” dedi.

Ziyaretin ardından Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, şehit babası Hasan Tilbeç ve Nusret Akın’a Kuran’ı Kerim ve Türk Bayrağı hediye etti.

