Başkan Çınar Çilesiz semt pazarında Çınar: “Yeşilyurt’umuzun marka değerine yakışacak özel bir eser”

Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ Yeni dönem vaatlerimizden olup inşaatı devam eden Çilesiz Semt Pazarı ve Yaşam Merkezi projemiz, alış veriş noktaları, kafeteryası, kütüphanesi, çocuk oyun alanları, otoparkı, ibadethanesi ve sosyal donatılarıyla Yeşilyurt’umuzun geleceğine bırakacağımız özel eserler arasında yerini alacaktır” diye konuştu.

Yeşilyurt’un farklı bölgelerine yeni yaşam alanları kazandırmaya devam ettiklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ Çilesiz ile Tecde mahallelerimizin birleşme noktasında, vatandaşlarımızın rahat ve kolay ulaşabileceği bir noktaya, bölgeye değer katacak çok özel bir proje kazandırıyoruz. Alış veriş noktalarının yanı sıra iki adet Millet Kıraathanesi, Erdem Okulları, ticaret alanları, spor alanları, sosyal donatılar ve kafeteryaların da yer alacağı bu dev yatırım, fonksiyonel alanlarıyla bölgemizde ilk ve tek projedir. Kentimizde ki güzel ve modern yaşam alanlarının sayısını bu tür özel projelerle artırmaktayız. Esnaflarımızın rahat ve temiz alanlarda ürününü satması, vatandaşlarımızın da hem alış verişini yapması hemde sosyal ve kültürel alanlarda güzel vakit geçirmesine imkan tanıyacak olan bu projemizi birkaç ay içerisinde tamamlayarak hizmete sunacağız. Yeşilyurt Belediyesi olarak her daim halkımızın emrindeyiz, durmadan, dinlenmeden sürekli çalışıyoruz. Kentimizin geleceğine güzel eserler emanet etmeye devam edeceğiz” dedi.

Çınar’ın Çilesiz Semt Pazarı ve Yaşam Merkezi inşaat alanı inceleme ziyaretine, Yeşilyurt Belediye Meclis Üyesi Mehmet Nakir ve Numan Özcan, AK Parti İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yeşilyurt Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Vedat Kaya eşlik etti.

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