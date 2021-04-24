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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Otomobil takla attı, sürücü hayatını kaybetti

İHA

Otomobil takla attı, sürücü hayatını kaybetti

Malatya’da otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada sürücü hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre kaza, MalatyaSivas karayolu Yazıhan ilçesi Bahçelievler Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Yusuf Cavlak'ın (36) yönetimindeki 44 AAY 246 plakalı Renault otomobil yoldan çıkarak, bilinmeyen bir nedenle devrildi. Kaza sonrasında sürücü otomobilde sıkıştı. İtfaiye ekipleri sıkışan sürücüyü çıkardı. Ancak sürücünün öldüğü belirlendi. Jandarma kazayla ilgili tahkikatı sürdürüyor.

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