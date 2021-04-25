Malatya'da fidan üretim merkezi kurdu

Malatya Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler Daire Başkanlığı, 300 dönümlük alan üzerinde bitki üretim merkezi oluşturdu. Merkezde üretilen bitkiler, Büyükşehir Belediyesi'nin sahaları başta olmak üzere diğer kurumlar tarafından da kullanılıyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi, sürdürülebilir, yeşil, çevreci, kent vizyonu ve yaşanabilir bir şehir anlayışı politikasıyla çevresel yaşam kalitesini yükseltmek, yaptığı projeler, çalışmalar ve hizmetler kalitesiyle örnek ve referans alınan bir belediye olmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan çalışmalar doğrultusunda oluşturulan 300 dönümlük alan üzerinde çalışmalarını yürüten Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, fidan üretim tesisiyle birlikte ihtiyaç duyulan bitkilerin üretimini gerçekleştiriyor. Fidan Üretim Merkezi'nde yapılan çalışmaları inceleyen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, tesiste üretimi yapılan bitkiler ve tesisin çalışması hakkında bilgiler aldı.



“Bitki ve ağaçlar belediye ile kamu kurum alanlarında kullanılacak”

Fidan Üretim Merkezi faaliyetleri hakkında bilgiler veren Park Bahçeler Daire Başkanı Berkan Samanlıoğlu, “300 dönümlük alan üzerinde bitki üretim merkezi oluşturduk. Ürettiğimiz bitkileri sahamızda Büyükşehir Belediyemiz ve kurumlara bağlı alanlarda kullanmak üzere bu merkezi oluşturduk. Alan içerisinde 2 adet sondaj, 1 adet 300 tonluk sulama havuzumuz, arazi içerisinde görev yapan personellerin ihtiyaçlarını karşılamak için 3 adet prefabrik yapı, park yapım ve onarımında ihtiyaçların karşılanması amacıyla 30 dekar rulo çim ekimi yapıldı ve 17 dekar çim alanlarımızda kullandı. Arazi içerisinde güvenliği sağlamak için kamera ve aydınlatma sistemleri, saksılanan ve dikimi yapılacak olan fidanların bitkilerin dikimi ve saksılama faaliyetlerine bağlı olarak sulama tesisleri yapılmaya devam etmektedir. Bugüne kadar dikim alanına sepetlemesi yapılan akça ağaç, çınar ağacı, aşılı akça ağaç, dut ağacı, ıhlamur, kartopu, teşbih ağacı, kırmızı yapraklı erik, dış budak, mavi ladin, altuni leylandi, karaağaç, fıstık çamı sepetli dikimi yapılmıştır. Buna bağlı olarak piramit mazı, karaçam, mavi ladin, batı ladini, mavi servi, doğu sediri, adi ardıç ve leylandi bitkisi de saksılanıp replikaj alanına taşınmıştır. Çalı grubu bitkileri olarak da muşmula, fırça çalısı, yatay ardıç ve abelya bulunmaktadır. Genel anlamda üretimini yaptığımız bitki ve ağaçlarımız ücretsiz olarak kendi alanımız ve kamusal alanlarda kullanılacaktır” dedi.



“Yeşil alanların 5 katına çıkarılması için çalışmalar yapılıyor”

300 dönümlük alanda kurulan Fidan Üretim Merkezi on binlerce fidanın dikilerek hazır durumda olduğunu söyleyen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Park Bahçeler Daire Başkanlığımıza, Maliye Hazinesi üzerinde 300 dekarlık alan ihdas edildi. Tahsis edilen bu alan içerisinde Park Bahçelerimizin yapmış olduğu çalışmaları inceledik. Hakikaten arkadaşlarımız yoğun bir çalışma örneği göstermişler. Bir taraftan iki adet artezyen vurarak alanın ihtiyaç duyacağı su miktarını elde etmiş olmaları, diğer taraftan su havuzun yapılması ve çalışan personellerimizle ilgili sosyal donatı alanları ve sosyal yerleşkelerin yapılmış olması önemli. Bunun yanında Büyükşehir Belediyemizin ihtiyaç duyacağı çim sahaların oluşturulması ki alanda yaklaşık 50 dönümlük yerdeki çim hazır vaziyette. 50 dönümlük başka bir kısımda rulo çim olmak maksadıyla da tekrar ekimi yapılacak. Yani Malatya Büyükşehir Belediyesinin ve kamu kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu çim, ağaç, bitki ve diğer nebatatla ilgili bütün imkanlara sahip olan fidanlık merkezinden ihtiyaç duyulan yerlere gönderilecek. Bizim özellikle önümüzdeki dönemde yeşili koruma ilkesi çerçevesinde Malatya’daki yeşil alanların en azından 3 veya 5 katına çıkartılması noktasında yoğun bir çalışmamız var. Bu anlamda 3 bin 100 dönümlük İnderesi Parkının çalışmalarına başladık, büyük bir kısmını bitirdik. İkinci etap çalışmalarını da inşallah bu dönem içerisinde bitireceğiz. Yine 300 dönümlük alan üzerinde Cumhuriyetimizin 100. yılına yetiştirmek üzere Mıhlıdut Caddesi'nde bulunan bölgede yapacağımız parkın ihtiyaç duyacağı ağaç ve diğer bitkilerin Fidan Merkezimizde temin edilmesi sağlanacak. Diğer taraftan refüjlerle ilgili, cep parklarıyla ilgili, ana caddelerin üzerindeki ağaçlandırmalarla ilgili bütün ihtiyaçlar da Fidan Merkezimiz tarafından karşılanacak. Merkezimizde on binlerce ağaç dikimi gerçekleştirilmiş durumda. Şuanda dikimi yapılan ağaçların istenilen yerde, istenilen alanda kullanma alanına gönderilme durumundadır. Bizim beş temel ilkemizden bir tanesi çevrenin ve yeşilin korunmasıdır. Malatya’da yeşil alanların artırılması, çevrenin sosyal anlamda insanların yaşayabileceği bir çevre olması ve ağaç dikimleriyle ilgili bütün yol ve refüjlerde uygulamaların yapılması noktasında arkadaşlarımız yoğun bir çalışma içerisindeler. Bu çalışmaları yapan Park Bahçeler Daire Başkanlığı çalışanlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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