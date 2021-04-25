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Mehmet Çınar, park ve yeşillendirme hizmetlerini inceledi Çınar: “Beylerderesi’nde yeni yaşam alanları kuruyoruz”

İHA

Mehmet Çınar, park ve yeşillendirme hizmetlerini inceledi Çınar: “Beylerderesi’nde yeni yaşam alanları kuruyoruz”

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Beylerderesi Şehir Parkı 2.Etabındaki Millet Bahçesi alanında gerçekleşen düzenleme çalışmalarını inceledi. İnceleme sırasında açıklama yapan Çınar, “Beylerderesi’nde hizmete sunacağımız millet bahçemiz, diğer sosyal, sportif ve kültürel mekanlarımızla, kentimize yeni yaşam alanları kazandırıyoruz” dedi.
Malatya Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, beraberinde Belediye Meclis Üyesi Ramazan Yakıcı, İsmail Caner Kaymaz ve Yakınca Mahallesi Muhtarı Mevlüt Tunç ile birlikte Beylerderesi Şehir Parkı 2.Etabındaki Millet Bahçesi alanında gerçekleşen düzenleme çalışmalarını inceledi. Yeşil alanlara, parklara, çocuk oyun ve spor gruplarına büyük önem verdiklerini belirten Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, daha yeşil ve yaşanabilir bir Yeşilyurt hedefi doğrultusunda çalışmalarında tempo artırdıklarını söyledi. Çınar, Yeşilyurt’un dört bir tarafını daha yeşil, daha canlı ve daha renkli hale getirmek için yatırımlara hız verdiklerine dikkat çekip, yapılan çalışmalarla kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırarak her yaştan vatandaşın gönlünce dinlenebileceği ve spor yapacağı alanları çoğalttıklarını vurguladı.

Beylerderesi’nde yapımı süren Millet Bahçesi ve diğer sosyal mekanlarla bölgenin cazibesini artıracaklarını aktaran Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Her noktası bizim için ayrı bir değer taşıyan Yeşilyurt’umuzun bütün yaşam alanlarının renkli, canlı, düzenli ve güzel olması için çalışmalarımızda vites yükselttik. Sosyal donatıları ve sportif alanlarının yanı sıra seyir terası, kafeteryası ve diğer alanlarıyla yeni bir yaşam alanı olarak hizmete sunacağımız Beylerderesi’ndeki Millet Bahçesi alanımızda yeşillendirme, bakım ve onarım çalışmalarımıza havaların düzelmesiyle birlikte yeniden hız verdik. 2021 yılında ilçe genelindeki kavşakları, refüjleri, park alanlarını ve belirlenen bölgeleri gerek çevre düzelmeme gerekse de mevsimlik çiçek ekimleriyle daha renkli ve canlı bir görüntüye ulaştıracağız. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz havaların ısınmasıyla birlikte ilçemizin dört bir tarafında yeşillendirme seferberliğine hız verdi. Araç parkurumuzu ve teknik ekipmanımızı güçlendirerek ilçemizin güzelleşmesi adına yaptığımız çalışmaların daha verimli, daha hızlı ve daha akıcı olmasını sağlıyoruz. Yeşilyurt’umuzun genelinde toplamda yaklaşık 860 bin metrekare yeşil alanımız var, bu alanlarımızın sayısını her yıl daha da artırmaktayız. 209’ncu parkımızın inşaatını sürdürmekteyiz. Bu yıl ekleyeceğimiz parklarla hem bu sayıyı hem de kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırmış olacağız. İsmiyle müsemma Yeşilyurt’umuzun marka değerine ve ismine yakışır hizmetler üretiyoruz. Mevsimlik çiçek ekimleri, ağaçlandırma ve çevre düzenleme hizmetlerimizle ilçemizin her noktasını daha değerli ve özel hale getiriyoruz. İlçemiz için bir anımızı bir boş geçirmeden, ekiplerimizle birlikte canla başla çalışıyoruz. Amaç vatandaşımızın mutluluğu ise en ince detayına kadar düşünmek, planlamak zorundayız. Yürüttüğümüz çalışmaların ilçemize hayırlı olmasını diliyoruz” ifadelerini kullandı.
Yakınca Mahallesi Muhtarı Mevlüt Tunç ise Yakınca Mahallesi’nde gerçekleşen Beylerderesi Şehir Parkı, Millet Bahçesi, yeni park alanları ve spor tesislerinden dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a teşekkürlerini sundu.

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