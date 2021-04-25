Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 - MKE Ankaragücü: 0 (İlk yarı)

Dünya karantinada: O ülkede 50 bin kişilik konser!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Süper Lig’in 37. haftasında Yeni Malatyaspor, MKE Ankaragücü’nü konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)

6. dakikada Ankaragücü atağında ceza sahasında topla buluşan Lobjanidze’nin sert vuruşunda kaleci Ertaç topu kontrol etti.

23. dakikada sol kanattan Mustafa Eskihallaç’ın ceza alanına yolladığı pasta Kubilay etkili vuramayınca top defansa çarparak kornere çıktı.

34. dakikada sol kanatta ceza alanında topla buluşan Stelios Kitsiou’nun çektiği sert şutta top kale direğine çarparak geri döndü. Ardından savunma topu uzaklaştırdı.

36. dakikada Zeki Yavru’nun ceza sahasının hemen dışından kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak kale direğinin üstünden auta çıktı.

41. dakikada Alper Portuk’un pasında topla buluşan Lobjanidze'nin, ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta kaleci Ertaç topun sahibi oldu.

43. dakikada Fofana’nın ceza sahasına girerek çektiği sert şutta kaleci Korcan topu kornere çeldi.



Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Ümit Öztürk xx, İsmail Şencan xx, Osman Gökhan Bilir xx

Yeni Malatyaspor: Ertaç xx, Chebake xx, Semih xx, Hadebe xx, Hafez xx, Zeki xx, Ahmed xx, Mustafa xx, Adem xx, Fofana xx, Kubilay xx

Yedekler: Abdulsamed, Bülent, Ndizeye, Zuqui, Mallan, Malle, Acquah, Olcay, Tetteh, Umut

Teknik Direktör: İrfan Buz

MKE Ankaragücü: Korcan xx, Kitsiou xx, Kulusic xx, Pazdan xx, Pinto xx, Voca xx, İbrahim xx, Lobjanidze xx, Alper xx, Çekici xx, Paintsil xx

Yedekler: Ricardo Friedrich, Atila, Erdi, Daniel Lukasik, Ali Kaan, Şahverdi, Assane Diousse, Geraldo, Emre, Embiya Ayyıldız

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Sarı kartlar: Mustafa (Y. Malatyaspor), Endri Çekici (MKE Ankaragücü)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.