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Helenex Yeni Malatyaspor - MKE Ankaragücü: 2-1

DHA

Helenex Yeni Malatyaspor - MKE Ankaragücü: 2-1


Taha AYHAN / MALATYA (DHA)-STAT: Yeni Malatya
HAKEMLER: Ümit Öztürk, İsmail Şencan, Osman Gökhan Bilir
HELENEX YENİ MALATYASPOR: Ertaç Hadebe, Ahmed, Fofana (Dk.84 Mallan), Semih, Hafes, Chebake, Zeki (Dk.84 Aly Malle), Mustafa (Dk.67 Mallan), Kubilay (Dk.67 Tetteh), Adem (Dk.79 Umut)
MKE ANKARAGÜCÜ: Korcan Pazdan, Pinto (Dk.81 Emre), Saba (Dk.60 Atila), Ante, Alper, İbrahim (Dk.88 Şahverdi), Joseph, Vocam (Dk.60 Paulo), Kitsiou, Endri (Dk.81 Embiya)
GOL: Dk.55 Adem, Dk.76 Tetteh (Yeni Malatyaspor) Dk.90+1 Joseph (MKE Ankaragücü)
SARI KARTLAR: Mustafa, Adem, Tetteh (Yeni Malatyaspor) Endri, Ante, Joseph, Kitsiou (MKE Ankaragücü)
KIRMIZI KART: Dk.65 Paulo (MKE Ankaragücü)Süper Lig'in 37'nci haftasında Helenex Yeni Malatyaspor, sahasında MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti. 
6'ncı dakikada sol kanattan ceza sahası içerisine yerden gönderilen pasla meşin yuvarlağı önünde bulan Saba Lobjanidze'nin çektiği şutu kaleci Ertaç kurtardı.
7'nci dakikada Ahmed Ildiz, rakip ceza sahasına girmeden kaleye şut çekti, kaleci Korcan Çelikay kurtardı.
42'nci dakikada orta alandan ceza sahsına kadar gelen Fofana'nın şutunda topu kaleci kornere çeldi.
43'üncü dakikada sol kanattan kullanılan korner vuruşuna iyi yükselen Kubilay'ın vuruşunda top direğe çarparak oyun alanına döndü, tekrar gelişine röveşata vuruşunu yapan Fofana'nın şutunda top üstten az farkla auta çıktı.
55'inci dakikada Hafes'in ceza sahası içerisine gönderdiği topa kafa vuruşunu yapan Adem'in vuruşunda top filelerle buluştu: 1-0.
65'inci dakikada orta alanda Paulo'nun Hafes'e yaptığı müdahale faul olarak değerlendirildi. Hakem Ümit Öztürk, sert müdahale sonrası Paulo'ya direkt kırmızı kart göstererek oyundan ihraç etti.
76'ncı dakikada ceza sahası içerisine giren Tetteh'in vuruşunda top filelerle buluştu: 2-0. 
87'nci dakikada ceza sahası dışından Ahmed'in sert şutunda topu kaleci Korcan çıkarttı.
90+1'inci dakikada Hades'in ceza sahası içerisinde Alper'in müdahalesini hakem penaltı olarak değerlendirdi. Joseph'in kullandığı penaltı filelerle buluştu: 2-1.
Karşılaşma Yeni Malatyaspor'un 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.DHA-Spor Türkiye-Malatya Taha AYHAN
2021-04-25 15:33:56

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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