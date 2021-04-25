Helenex Yeni Malatyaspor - MKE Ankaragücü maçının ardından



Taha AYHAN / MALATYA,(DHA)-Süper Lig'in 37'nci haftasında Helenex Yeni Malatyaspor, sahasında MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından her iki takımın teknik direktörü basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Hikmet Karaman, ilk devre önemli iki pozisyonlarının olduğunu belirterek, "Alper'in iyi plasesi ve Saba'nın iyi vuruşu bizi golle tanıştırabilirdi. Maç bittikten sonraki analiz; sanki kim hata yaparsa maçı kaybedecekmiş gibi gözüken, pas hataların çok olduğu bizim için son vuruşta başarılı olamadığımız bir 90 dakika bitirdi. Hem ilk hem de ikinci golde hatalıyız. 65'nci dakikada Paulo'nun kırmızı kart görmesi ki oyunu 1-0 devam ettirsek ikinci yediğimiz golde de böyle gol yememiz lazım ama futbolda hata var. İkinci golü yemesek maç 1-1 bitecek. Paulo'nun pozisyonu net kırmızı kart orada ayağını çekeceksin, içeride özür diliyor ama top çıkmış. Hafes topu oynamış rakibin ayağında top yok rakibin ayağına orada öyle girilmez. Girerken bile hadi ayağını kaçırdın ayağı çeksek belki kırmızı yemeyeceksin. Dolayısıyla 10 kişi kalmak bize oyunun ilerleyen bölümlerinde tempoyu artırmak gerekir ve bizim de işimizi zorlaştırmıştı. Buna rağmen 1-0 net pozisyonumuz var. Hata yaptık, rakibimiz hataları değerlendirme. Şimdi önümüzde Gaziantep maçı var ve diğer maçlar var. Biran önce 41 puanı yakalayıp, tekrar 3 puan alıp, 44 puana ulaşmak zorundayız ki bunu da yapacağız. Ankaragücü olarak bu gücümüz var. .Belki bazı pozisyonlarda eksik, sakat oyuncular var ama bunu formülümü bulup topu kalenin içine atacak oyuncuları bulup ve gereken puanları alacağız" dedi.

İRFAN BUZ: BU MAÇ FİNAL NİTELİĞİNDEYDİ

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, çok önemli ve final niteliğinde bir müsabakaya çıktılarını kaydederek, "Bu tür müsabakalarda hafta içerisinde hazırlanmakta kolay olmuyor. Mental anlamda tabi takımımızı çok iyi hazırlamamız gerekiyordu ama futbolcu kardeşlerim özellikle hem mental anlamda, ruhuyla ve her şeyiyle sahadaydılar. 2-1 müsabaka bitti ancak bize göre çok net bir galibiyet aldığımızı düşünüyoruz. Genel anlamda daha iyi takımdık, taktiksel anlamda çok doğruları yaptığımızı düşünüyoruz. Bu müsabakada nasıl oynanması gerektiğini de gösterdik. Çok çok önemli bir galibiyet aldık ve 40 puan yaptık. Bizim açımızdan tabii ki çok önemliydi. Bundan sonraki müsabakalarımızda tabi gereken puanlarımızı almak için çıkacağız inşallah, onu da gerçekleştirip önümüze bakacağız" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Hikmet Karaman'ın açıklamaları

İrfan Buz'un açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2021-04-25 16:29:16



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