Hikmet Karaman: "Yediğimiz iki golde de hatalıydık"

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Yeni Malatyaspor maçında yedikleri iki golde de hatalı olduklarını söyledi.

Süper Lig'in 37. haftasında MKE Ankaragücü deplasmanda Yeni Malatyaspor'a 21 mağlup oldu. Mücadele sonunda basın toplantısında konuşan Ankaragücü Teknik Direktörü Hikmet Karaman, ilk yarı buldukları iki gol pozisyonunu değerlendirmeleri durumunda maçta öne geçen tarafın kendileri olacağını ifade ederek, “Maçın analizine baktığımızda sanki kim hata yaparsa maçı kaybedecek gibi gözüken bir maçtı” dedi. Pas hatalarının çok olduğu bir karşılaşma olduğunu belirten Karaman, “Özellikle biz Ankaragücü açısından son vuruşta başarılı olamadığımız bir 90 dakikayı bitirdik. Hem ilk yediğimiz hem de ikinci yediğimiz golde hatalıyız. 65. dakikada Geraldo'nun kırmızı kart görmesi ki oyunu 10 devam ettirsek ikinci yediğimiz golde de böyle gol yememiz lazım ama futbolda hata var. İkinci golü yemesek maç 11 bitecek. Geraldo'nun pozisyonu net kırmızı kart orada ayağını çekeceksin, içeride özür diliyor ama top çıkmış. Hafez topu oynamış rakibin ayağında top yok, rakibin ayağına orada öyle girilmez. Girerken bile hadi ayağını kaçırdın ayağı çeksek belki kırmızı yemeyeceksin. Dolayısıyla 10 kişi kalmasak oyunun ilerleyen bölümlerinde tempoyu artıracaktık. Bu işimizi zorlaştırdı. Şimdi önümüzde Gaziantep maçı var ve diğer maçlar var. Bir an önce 41 puanı yakalayıp, tekrar 3 puan alıp, 44 puana ulaşmak zorundayız ki bunu da yapacağız. Ankaragücü olarak bu gücümüz var. Belki bazı pozisyonlarda eksik, sakat oyuncular var ama bunu formülümü bulup topu kalenin içine atacak oyuncuları bulup gereken puanları alacağız" diye konuştu.

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