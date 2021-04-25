Başkan Güder, Orduzu’daki alt yapı çalışmalarını inceledi

Malatya’nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Orduzu bölgesinde devam eden alt yapı çalışmalarını yerinde inceleyerek, vatandaşların çalışmalardan olumsuz etkilenmemesi için ekiplerin dikkatli hareket etmesi konusunda uyarılarda bulundu.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Yaşar Karataş ile birlikte Orduzu bölgesinde devam eden alt yapı çalışmalarını inceledi. Ekiplerin Taşpınar mahallesindeki hummalı çalışmalarını hakkında bilgiler alan Başkan Güder, çalışmaların yapıldığı bölgelerde vatandaşların olumsuz etkilenmemesi için ekiplerin dikkatli hareket etmesi konusunda uyarılarda bulundu. Alt yapı çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte zaman kaybetmeden üst yapı çalışmalarının başlayacağını vurgulayan Başkan Güder, Orduzu bölgesinin yıllardır süren alt yapı sorununun, gerçekleştirilen bu çalışmalar ile çözüme kavuşturulduğunu kaydetti.



“Çalışmalarımızı kısa sürede tamamlayacağız”

Orduzu bölgesinde çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini vurgulayan Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Yaşar Karataş, “Orduzu mahallemizin ve Gelincik Tepe bölgesinin alt yapı çalışmaları ile ilgili yaklaşık birkaç aydır yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Bugünde Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder ile birlikte çalışmaları yerinde inceledik. Gelincik Tepe bölgesinde özellikle MASKİ ile TOKİ çalışmaları paralel gidiyor. Orduzu bölgemizin alt yapı ve Gelincik Tepe bölgesinin su sorunu vardı. Bölgenin su ihtiyaçlarını karşılamak üzere Melekbaba depomuzdan su hattı çekiyoruz. Çalışmalarımızda epeyce bir yol aldık. Kısa sürede vatandaşlarımız mağduriyet yaşaması adına çalışmalarımızı tamamlamayı planlıyoruz. Çalışmalarından dolayı arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.



“Malatya’da Orduzu tercih edilen bölge olacak”

Orduzu bölgesinde güzel çalışmaların yapıldığına dikkat çeken Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “MASKİ Müdürümüz ile birlikte çalışmalarımızı inceliyoruz. Orduzu bölgesinin mevcut alt yapısı, ihtiyaca cevap vermeyecek seviyede. Vatandaşlarımızda seçim öncesi bunu bize ilettiler. Yaptığımız çalışmalar doğrultusunda alt yapının yenilenmesi gerekiyordu. Durumu Büyükşehir Belediye Başkanımız ve MASKİ Müdürümüze durumu ilettik ve çalışmalarımız hızlı bir şekilde başladı. Hizmetin olduğu yerde bazı aksamalar tabi ki olacak. Zahmet olmadan, rahmet olmaz. Bölgedeki vatandaşlarımız bu konuda bize gereken hassasiyeti gösteriyorlar. Battalgazi Belediyesi olarak bizlerde her 23 günde bir gelip, buradaki çalışmaları takip ediyoruz. Çalışmaların yakın takipçiyiz. Yaptığımız çalışmalar ve yatırımlarla Orduzu bölgemiz Malatya’nın tercih edilen bölgeleri arasında yerini alacak. Orduzu bölgemizde gerçekten güzel çalışmalar yapıyoruz. Battalgazi’mizin alt yapı sorunu olan bölgelerde de bu çalışmaları Malatya Büyükşehir Belediyemiz ve MASKİ’miz ile yapmayı hedefliyoruz. Battalgazi’nin yarınları çok daha güzel olacak” dedi.

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